Hơn 33.000 người tham gia sự kiện thể thao điện tử kết hợp giải trí

Người hâm mộ xếp hàng vào sự kiện “Liên Quân 10 Fest” kỷ niệm 10 năm Liên Quân Mobile. Ảnh: P.C

Vòng chung kết là cuộc tranh tài giữa ba đội tuyển thể thao điện tử (e-Sport): BOOM Esports, Saigon Phantom và FPT Polytechnic.

Trận chung kết giữa hai đội FPT Polytechnic (FPL) trước tân binh BOOM Esports (BME) đã thu hút hơn 11.000 khán giả tham dự. Chung cuộc, FPT Polytechnic giành chiến thắng thuyết phục 4-2 trước BOOM Esports.

Với chiến thắng thuyết phục 4-2, FPT Polytechnic giành cúp vô địch của giải đấu 2026. Ảnh: T.H

Giải đấu thể thao điện tử Đấu trường danh vọng mùa Đông nằm trong khuôn khổ sự kiện “Liên quân 10 Fest”, do Garena - nhà phát hành trò chơi trực tuyến hàng đầu (thuộc Tập đoàn SEA, cùng với Shopee) tổ chức nhân dịp trò chơi trực tuyến “Liên quân mobile” phát hành 10 năm tại Việt Nam. Sự kiện quy tụ dàn tuyển thủ e-Sport nổi tiếng với các đội tuyển, nghệ sĩ, KOL và KOC.

Sự kiện mang đến một đại tiệc e-Sports và giải trí đáng nhớ, nổi bật với hàng loạt trải nghiệm quy mô lớn, các hoạt động giao lưu và những màn trình diễn âm nhạc đặc sắc. Riêng đại nhạc hội Liên quân 10 Fest diễn ra tối 8-10 thu hút hơn 22.000 người xem...

Đại nhạc hội Liên quân 10 Fest diễn ra tối 8-10 thu hút hàng chục nghìn người xem. Ảnh: T.H

Thể thao điện tử đóng vai trò là một động lực mới, kết nối trực tiếp giữa văn hóa giải trí của thế hệ trẻ với sự phát triển của công nghiệp văn hóa, kinh tế số và kinh tế đêm.

Quyết định số 2486/QĐ-TTg, ngày 14-11-2025, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu doanh thu ngành trò chơi điện tử trên mạng trong nước đạt khoảng 25.000 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ USD; đưa Việt Nam vào nhóm 3 quốc gia có doanh thu ngành game lớn nhất Đông Nam Á.