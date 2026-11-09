Hơn 325.000 biển số ô tô đẹp sắp được đấu giá

Phiên 11 sẽ xuất hiện nhiều biển số đẹp được đưa ra đấu giá, gồm 325.335 biển số xe ô tô và 422.880 biển số mô tô, xe gắn máy. Hiện, Công ty đấu giá VPA đã niêm yết hơn 748.000 biển số để tổ chức đấu giá trực tuyến theo quy định.

Kho biển số đẹp đã sẵn sàng được đưa ra đấu giá. Ảnh: Phạm Công

Trong số này, thành phố Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu về dải số niêm yết với số lượng 99.000 biển. Tiếp đó là Hà Nội với 88.115 biển, Hải Phòng 33.940 biển, Đồng Nai 32.680 biển...

Danh sách hàng loạt biển số "siêu đẹp" dành cho khách hàng lựa chọn, trả giá cũng xuất hiện trong Phiên 11 sắp tới.

Điển hình như: 15AC-888.88 và 15AC-999.99 (Hải Phòng); 27AA-888.88 (Điện Biên); Hà Nội có dải số đẹp với 29AK-222.22, 29AK-234.56, 29AK-333.33, 29AK-345.67, 29AK-444.44, 29AK-456.78, 29AK-555.55, 29AK-567.89, 29AK-666.66, 29AK-777.77.

Thành phố Hồ Chí Minh có dải số: 50AH-666.66; 50AH-777.77; 50AH-888.88; 50AH-999.99.

Đại diện Cục CSGT cũng cho biết, trong năm 2026, Cục CSGT đã tổ chức đấu giá thành 150.000 biển số xe (50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số xe máy), thu 4.300 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.

Các biển số xe trúng đấu giá cao nhất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong năm nay gồm: BKS ô tô 30B-999.99, đã nộp hơn 6,1 tỷ đồng; ô tô 51L-999.99, đã nộp hơn 4,8 tỷ đồng; ô tô BKS 30C-999.99, đã nộp hơn 4,5 tỷ đồng; ô tô BKS 65A-888.88, đã nộp 4,2 tỷ đồng; ô tô BKS 51B-999.99, đã nộp hơn 4 tỷ đồng. BKS xe máy 68AB-999.99, đã nộp gần 1,6 tỷ đồng; xe máy 50AA-999.99, đã nộp hơn 1,3 tỷ đồng; xe máy 99AA-999.99, đã nộp hơn 1 tỷ đồng; xe máy 50AB-999.99, đã nộp hơn 1 tỷ đồng và xe máy 50AD-999.99, đã nộp hơn 900 triệu đồng.

Cục CSGT thông tin, tổng số tiền thu từ đấu giá biển số xe tính từ phiên đấu giá đầu tiên (tháng 9-2023) đến nay là 12.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước.