Hơn 321.000 trường hợp vi phạm giao thông tại TP.HCM bị phát hiện qua camera

Ngày 3/11, thông tin từ Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), thời gian qua, đơn vị đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.

Song song đó, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng camera giám sát và phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, xử lý vi phạm qua hình ảnh.

TP.HCM phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm giao thông qua camera.

Theo thống kê, từ ngày 15/12/2025 - 8/10/2026, lực lượng CSGT đã phát hiện hơn 321.000 trường hợp vi phạm TTATGT qua hình ảnh. Trong đó, có hơn 217.000 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm và gần 104.000 trường hợp người điều khiển ô tô vi phạm.

Thực tế, một bộ phận người tham gia giao thông vẫn cho rằng các lỗi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi trên hè phố, không chấp hành hiệu lệnh biển báo, dừng đỗ xe không đúng quy định... chỉ bị phát hiện khi có lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường.

Tuy nhiên, với hệ thống camera giám sát được khai thác trên các tuyến đường, những hành vi vi phạm vẫn có thể bị ghi nhận ngay cả khi không có lực lượng chức năng tại hiện trường. Hình ảnh, dữ liệu thu thập được là căn cứ để cơ quan chức năng xác minh và xử lý theo quy định.

Việc tăng cường xử lý vi phạm qua hình ảnh góp phần nâng cao tính răn đe, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật. Qua đó, người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định khi tham gia giao thông, góp phần phòng ngừa tai nạn và hạn chế ùn tắc giao thông.

Theo quy định, trường hợp vi phạm hành chính được phát hiện thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhưng cơ quan chức năng chưa thể dừng ngay phương tiện để xử lý, cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có) đến trụ sở để giải quyết vụ việc.

Khi nhận được thông báo, chủ phương tiện có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng xác định người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân, tổ chức nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo quản phương tiện thuộc sở hữu của mình; đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về TTATGT để tránh phát sinh những vấn đề pháp lý liên quan đến vi phạm giao thông.