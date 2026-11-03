Hơn 321.000 trường hợp 'dính' phạt nguội qua camera, cảnh sát nêu lỗi phổ biến

Ngày 3/11, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) và kéo giảm tai nạn, đơn vị đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, đồng thời đẩy mạnh xử lý vi phạm hành chính qua hình ảnh (tức phạt nguội) trên toàn địa bàn.

Thống kê từ Phòng CSGT TPHCM cho thấy từ ngày 15/12/2025 đến ngày 8/10/2026, thông qua khai thác hệ thống camera giám sát và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã ghi nhận hơn 321.000 trường hợp vi phạm pháp luật về TTATGT.

Đáng chú ý, số lượng người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm chiếm tỷ lệ cao với hơn 217.000 trường hợp. Đối với người điều khiển xe ô tô, cơ quan chức năng cũng ghi nhận gần 104.000 trường hợp vi phạm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Phòng CSGT, Công an TPHCM ghi nhận hơn 321.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Ảnh: CSGT

Các lỗi vi phạm phổ biến bị camera ghi nhận như không đội mũ bảo hiểm hoặc đội không đúng quy cách khi đi xe máy; điều khiển xe đi trên hè phố; không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu; dừng xe, đỗ xe không đúng nơi quy định.

Thực tế cho thấy, nhiều người tham gia giao thông vẫn mang tâm lý chủ quan, cho rằng các lỗi vi phạm nêu trên chỉ bị phát hiện khi có lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường để dừng xe lập biên bản. Tuy nhiên, chỉ đến khi nhận thông báo phạt nguội gửi về nhà, người dân mới nhận thức được rằng mọi hành vi vi phạm đều được hệ thống "mắt thần" camera trên các tuyến đường ghi nhận đầy đủ, làm cơ sở pháp lý xử lý nghiêm theo quy định.

Đại diện Phòng CSGT khẳng định, việc đẩy mạnh xử phạt qua hình ảnh không chỉ tạo tính răn đe, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật mà còn từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành của người dân ngay cả khi không có bóng dáng lực lượng CSGT làm nhiệm vụ, góp phần kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.

Liên quan đến quy trình xử lý, Phòng CSGT TPHCM lưu ý, đối với các hành vi vi phạm được phát hiện qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mà chưa thể dừng phương tiện ngay tại hiện trường, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện cùng cá nhân, tổ chức liên quan đến trụ sở để giải quyết.

Cán bộ CSGT ghi hình để làm căn cứ xử lý các vi phạm. Ảnh: CSGT

Khi nhận được thông báo, chủ phương tiện có nghĩa vụ hợp tác với lực lượng chức năng để xác định chính xác người đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm tại thời điểm đó.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các cá nhân, tổ chức cần nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, bảo quản và cho mượn phương tiện thuộc sở hữu của mình, tránh các rắc rối pháp lý phát sinh khi có vi phạm giao thông diễn ra.