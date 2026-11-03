Hơn 321.000 trường hợp bị 'dính' phạt nguội qua camera và thiết bị ghi hình

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) ghi hình vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, hơn 321.000 trường hợp vi phạm, trong đó, có hơn 217.000 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm và gần 104.000 trường hợp người điều khiển xe ô tô vi phạm thông qua việc tăng cường khai thác camera giám sát, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hồ Chí Minh), hiện nay, nhiều người dân vẫn còn mang tâm lý là đối với một số hành vi vi phạm như: Người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe đi trên hè phố; không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu; dừng xe, đỗ xe không đúng quy định… chỉ được phát hiện thông qua công tác tuần tra, kiểm soát công khai, người dân vi phạm, Cảnh sát giao thông dừng phương tiện để lập biên bản xử lý.

Tuy nhiên, chỉ đến khi nhận được thông báo vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông từ lực lượng chức năng, người dân mới nhận thức được khi không có lực lượng Cảnh sát giao thông hiện diện trên mặt đường thì những hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông vẫn sẽ được hệ thống camera trên các tuyến đường ghi nhận và đó là cơ sở pháp lý để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, việc tăng cường công tác xử lý vi phạm qua hình ảnh không chỉ tạo được tính răn đe mà còn giúp cho người dân thấy được tính nghiêm minh của pháp luật, có hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông thì đều sẽ bị phát hiện và xử lý, từ đó, mỗi người dân sẽ nâng cao được ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông trên đường, góp phần kéo giảm, hạn chế được tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông xảy ra.

Theo quy định, đối với trường hợp hành vi vi phạm hành chính được phát hiện thông qua sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ mà cơ quan chức năng chưa dừng ngay được phương tiện để xử lý, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có) đến trụ sở cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để giải quyết vụ việc vi phạm. Khi nhận được thông báo, chủ phương tiện có nghĩa vụ phải hợp tác với cơ quan chức năng để xác định người đã điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm.

Với quy định nêu trên, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) khuyến cáo người dân, tổ chức cần phải nâng cao trách nhiệm trong việc quản lý, bảo quản đối với phương tiện do mình là chủ sở hữu, để tránh được những vấn đề liên quan đến pháp lý khi có hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông phát sinh.