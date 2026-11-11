Hơn 312.000 học sinh lớp 4 và lớp 7 ở Hà Nội tham gia khảo sát chất lượng

Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, 100% học sinh lớp 4 và lớp 7 đang học Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại các trường tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn thành phố sẽ tham gia khảo sát.

Học sinh lớp 4 tham gia khảo sát chất lượng môn Tiếng Việt Toán và Toán tại Hà Nội sáng 11/11.

Cụ thể, học sinh lớp 4 làm bài khảo sát môn Tiếng Việt và Toán; học sinh lớp 7 làm bài môn Ngữ văn và Toán. Các bài khảo sát được thực hiện trên giấy, với đề chung do Sở GD&ĐT xây dựng.

UBND các xã, phường chỉ đạo, phối hợp với các cơ sở giáo dục xây dựng phương án tổ chức, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo kế hoạch, mỗi trường tiểu học, THCS và cơ sở giáo dục phổ thông có nhiều cấp học thuộc diện khảo sát được tổ chức thành một điểm khảo sát độc lập. Học sinh làm bài tại trường, phân hiệu hoặc điểm trường đang theo học.

Để chuẩn bị cho đợt khảo sát, các địa phương và nhà trường trên địa bàn Hà Nội đã rà soát số lượng học sinh, chuẩn bị phòng khảo sát, bố trí cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và phổ biến các quy định liên quan.

Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phân công giáo viên coi khảo sát, bảo đảm không có giáo viên coi bài của học sinh do mình trực tiếp giảng dạy môn khảo sát hoặc đang làm công tác chủ nhiệm.

Sau mỗi buổi khảo sát, bài làm được kiểm đếm, niêm phong và bảo quản. Việc làm phách được tổ chức tập trung theo phương án đã được UBND xã, phường phê duyệt, bảo đảm tách thông tin học sinh khỏi bài chấm và giữ bí mật thông tin.

Việc chấm bài được thực hiện theo hình thức chấm chéo giữa các trường trên cùng địa bàn hoặc chấm chéo trong trường, do giáo viên khối, lớp khác thực hiện. Giáo viên không chấm bài của lớp mình trực tiếp giảng dạy môn khảo sát hoặc lớp mình chủ nhiệm.

Theo Sở GD&ĐT, khảo sát nhằm rà soát, đánh giá thực chất chất lượng học sinh, cung cấp dữ liệu để cơ quan quản lý giáo dục và nhà trường điều chỉnh phương pháp dạy học. Kết quả khảo sát cũng phục vụ đối sánh chất lượng giáo dục giữa các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Điểm khảo sát không được sử dụng để xếp loại hoặc đánh giá kết quả rèn luyện, học tập định kỳ của học sinh trong học bạ. Việc tổ chức phải bảo đảm nghiêm túc, khách quan, công bằng, an toàn; không gây áp lực tâm lý cho học sinh và cha mẹ học sinh, không làm xáo trộn hoạt động giáo dục bình thường của nhà trường.

Theo kế hoạch, Hà Nội dự kiến tổ chức khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 và lớp 7 thành hai đợt. Đợt tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 24/3/2027.

Lịch khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 và lớp 7 trên địa bàn Hà Nội (Ảnh chụp màn hình).