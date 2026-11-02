Hơn 305 triệu đồng hưởng ứng Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' tại xã Đại Lộc

Thường trực Đảng ủy xã Đại Lộc ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: LAM KHUÊ

Tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cộng đồng, chung tay đóng góp kinh phí, vật liệu, ngày công và các nguồn lực phù hợp để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ khó khăn; đồng thời tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, góp phần chăm lo đời sống nhân dân.

Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân tùy điều kiện, khả năng cùng tham gia bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, góp phần hỗ trợ những hoàn cảnh còn khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn xã Đại Lộc chung tay ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Ảnh: LAM KHUÊ

Ban công tác Mặt trận các thôn và các tổ chức thành viên được đề nghị tăng cường nắm bắt hoàn cảnh nhân dân, rà soát đúng đối tượng cần giúp đỡ; chủ động kết nối, vận động các nguồn lực để hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bên cạnh điều kiện nhà ở, cần quan tâm sinh kế và đời sống lâu dài của người dân nhằm bảo đảm hỗ trợ đúng nhu cầu, thiết thực và bền vững.

Trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà mới cho 2 hộ dân khó khăn. Ảnh: LAM KHUÊ

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân đã tham gia quyên góp Quỹ “Vì người nghèo” xã Đại Lộc. Qua thống kê sơ bộ, số tiền ủng hộ đạt gần 305,7 triệu đồng.

Mặt trận xã dự kiến triển khai xây mới 1 nhà, sửa chữa 4 nhà cho 5 hộ dân, gồm 2 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo và 2 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.