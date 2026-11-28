Vận động viên thể hiện quyết tâm trước khi xuất phát.

Vận động viên tranh tài ở 2 nội dung, gồm: Nam với cự ly 10km, nữ với cự ly 5km. Đường chạy xuất phát từ khu vực cầu Pa Phông, men theo tuyến đường dọc bờ sông Đà, mang đến cho các vận động viên trải nghiệm thể thao giữa khung cảnh thiên nhiên đặc trưng của vùng lòng hồ sông Đà.

Vận động viên nữ tăng tốc về đích.

Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và quyết tâm, các vận động viên đã nỗ lực chinh phục từng kilomet đường chạy, tạo nên không khí thi đấu hào hứng, sôi nổi. Dọc tuyến đường, đông đảo người dân và cổ động viên đã có mặt để theo dõi, cổ vũ, tiếp thêm động lực cho các vận động viên.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên nữ đạt thành tích xuất sắc.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên nam đạt thành tích xuất sắc.

Giải chạy việt dã là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân, tạo sân chơi giao lưu, kết nối các vận động viên trong và ngoài tỉnh; đồng thời góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, hình ảnh đất và người Tủa Thàng, khai thác tiềm năng du lịch địa phương.