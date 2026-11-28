Hơn 300 vận động viên tham gia Giải chạy việt dã bên dòng Đà Giang
Sáng 28/11, tại xã Tủa Thàng, Giải chạy việt dã trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc xã Tủa Thàng lần thứ I năm 2026 diễn ra sôi nổi, thu hút hơn 300 vận động viên trong và ngoài tỉnh tham gia.
Vận động viên tranh tài ở 2 nội dung, gồm: Nam với cự ly 10km, nữ với cự ly 5km. Đường chạy xuất phát từ khu vực cầu Pa Phông, men theo tuyến đường dọc bờ sông Đà, mang đến cho các vận động viên trải nghiệm thể thao giữa khung cảnh thiên nhiên đặc trưng của vùng lòng hồ sông Đà.
Với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và quyết tâm, các vận động viên đã nỗ lực chinh phục từng kilomet đường chạy, tạo nên không khí thi đấu hào hứng, sôi nổi. Dọc tuyến đường, đông đảo người dân và cổ động viên đã có mặt để theo dõi, cổ vũ, tiếp thêm động lực cho các vận động viên.
Giải chạy việt dã là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong nhân dân, tạo sân chơi giao lưu, kết nối các vận động viên trong và ngoài tỉnh; đồng thời góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, hình ảnh đất và người Tủa Thàng, khai thác tiềm năng du lịch địa phương.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/the-thao/hon-300-van-dong-vien-tham-gia-giai-chay-viet-da-ben-dong-da-giang