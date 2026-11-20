Triển lãm “Lời hiệu triệu non sông” đưa công chúng trở lại những ngày đầu toàn quốc kháng chiến, khi cả dân tộc đứng lên bảo vệ nền độc lập vừa giành được. Thông qua những tài liệu lưu trữ, hình ảnh và hiện vật lịch sử, triển lãm khắc họa tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chủ trì khai mạc triển lãm. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị cùng đại diện các cơ quan, đơn vị.

Với hơn 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, không gian triển lãm được tổ chức thành ba phần, tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và những thành tựu trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, phát biểu khai mạc.

Phần thứ nhất, “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”, giới thiệu những chủ trương, quyết sách quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Chính phủ trong giai đoạn 1945 - 1946; làm nổi bật tinh thần toàn dân đứng lên kháng chiến, bảo vệ chính quyền cách mạng và nền độc lập dân tộc.

Phần thứ hai, “Hành trình độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc”, tái hiện cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, với những dấu mốc lịch sử từ Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đến Chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

Phần thứ ba, “Việt Nam hòa bình và thịnh vượng”, giới thiệu những thành tựu nổi bật sau 40 năm đổi mới, đặc biệt trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm “Lời hiệu triệu non sông”.

Trong số các hiện vật được trưng bày, đáng chú ý có nòng pháo cao xạ 75 mm tại trận địa Pháo đài Láng, tập bản đồ các trận đánh tiêu biểu trong 60 ngày đêm bảo vệ Thủ đô Hà Nội, cùng nhiều tài liệu, văn bản của Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn 1945 - 1946.

Nhiều tư liệu quý do các cơ quan lưu trữ và gia đình những chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu bảo vệ Hà Nội cung cấp, góp phần làm rõ thêm những câu chuyện lịch sử. Bên cạnh hoạt động tham quan, công chúng còn có cơ hội trải nghiệm trang phục Vệ quốc đoàn.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nhấn mạnh, triển lãm góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các hiện vật được trưng bày,

Đáng chú ý có nòng pháo cao xạ 75 mm tại trận địa Pháo đài Láng,

Đối với thân nhân những người từng trực tiếp tham gia chiến đấu, triển lãm còn mang ý nghĩa tri ân sâu sắc. Ông Lưu Hồng Quân, con trai cụ Lưu Đình Quế, nguyên Trung đội trưởng Trung đội vệ sĩ đầu tiên bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Tiểu đoàn 101 Bắc Bộ Phủ, xúc động chia sẻ rằng các thế hệ hôm nay phải luôn ghi nhớ công lao của những người đi trước, những người đã đổ máu, hy sinh vì nền độc lập của dân tộc.

Khách tham quan tìm hiểu hình ảnh, tư liệu về cuộc chiến đấu bảo vệ Thủ đô.

Những ấn phẩm, tài liệu lịch sử quý được giới thiệu tại triển lãm.

Cùng chung cảm xúc, ông Mạnh Thành Trung, nguyên kỹ sư sửa chữa tàu bay thuộc Quân chủng Không quân, bày tỏ niềm vinh dự khi người thân trong gia đình được nhắc tên, vinh danh tại triển lãm. Theo ông, đó là động lực để các thế hệ con cháu tiếp tục noi gương, giữ gìn phẩm chất, đạo đức và truyền thống của cha ông.

Mũ cối và bộ quân phục được trưng bày trong tủ hiện vật.

Những bức ảnh tư liệu gợi lại ký ức về một thời chiến đấu hào hùng.

Không chỉ giới thiệu những tư liệu, hiện vật lịch sử, triển lãm “Lời hiệu triệu non sông” còn là dịp để công chúng, nhất là thế hệ trẻ, hiểu thêm giá trị của độc lập, hòa bình và những hy sinh của các thế hệ đi trước.