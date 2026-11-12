Hơn 300 trường học tại Italy sơ tán vì cảnh báo đánh bom

Theo nguồn tin chính phủ Italy, email được gửi đến nhiều trường học, ký tên “Mikhail Andropov, lãnh đạo của Vilayat Misoginistan”.

Nội dung thư tuyên bố nhóm này đã đặt thiết bị nổ tại các trường học ở hàng trăm thành phố của Italy, đồng thời đe dọa đánh bom xe của Thủ tướng Giorgia Meloni.

Trước diễn biến trên, Thủ tướng Meloni đã triệu tập cuộc họp khẩn tại Phủ Thủ tướng ở Rome lúc 16 giờ ngày 11-11 (giờ địa phương), với sự tham dự của các phó Thủ tướng, Bộ trưởng phụ trách an ninh, quốc phòng cùng đại diện các cơ quan tình báo và an ninh mạng quốc gia.

Bộ trưởng Giáo dục Giuseppe Valditara cho biết số trường bị ảnh hưởng ít nhất là 300 và có thể tiếp tục tăng. Cảnh sát đang điều tra nguồn gốc các email và xác minh mức độ đe dọa.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu gia tăng cảnh giác trước nguy cơ “chiến tranh lai”, với các hình thức đe dọa, phá hoại nhằm vào hạ tầng và các cơ sở dân sự.