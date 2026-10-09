Hơn 300 sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam được nhận học bổng doanh nghiệp

Lễ trao học bổng doanh nghiệp dành cho sinh viên năm 2026 được Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức ngày 9/10.

Trong đó có 15 sinh viên nhận học bổng Kitano và 305 sinh viên nhận học bổng Nâng tầm tri thức. Những suất học bổng không chỉ hỗ trợ chi phí học tập mà còn thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Là một trong những sinh viên được nhận học bổng “Hội nhập và Tài năng”, tân sinh viên Dương Minh Khuê, khóa 71, Khoa Công nghệ Sinh học bày tỏ, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên để nữ sinh tiếp tục theo đuổi ngành học đã lựa chọn.

Minh Khuê hứa sẽ sử dụng nguồn học bổng đúng mục đích, dành cho việc học tập và phát triển bản thân; đầu tư cho sách vở, tài liệu, ngoại ngữ, tin học và những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

Tại Lễ trao học bổng doanh nghiệp dành cho sinh viên năm học 2026-2027 (ngày 9/10), PGS.TS Nguyễn Công Tiệp - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam - nhấn mạnh, mỗi suất học bổng là sự hỗ trợ tài chính và thể hiện niềm tin của doanh nghiệp đối với thế hệ trẻ, mở thêm cơ hội học tập, phát triển và đóng góp cho xã hội.

Bên cạnh đào tạo và nghiên cứu khoa học, Học viện luôn chú trọng gắn kết với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Hiện, Học viện hợp tác với hơn 200 doanh nghiệp, tập đoàn và tổ chức trong nước, quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Công Tiệp cho hay, hoạt động hợp tác không chỉ dừng ở trao học bổng mà còn mở rộng sang thực tập, phát triển kỹ năng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm ngay từ giảng đường.

PGS.TS Nguyễn Công Tiệp - Phó Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Mỗi suất học bổng mở thêm cơ hội học tập, phát triển và đóng góp cho xã hội.

Trao đổi với phóng viên, ông Diệp Văn Lâm - Trưởng phòng Tuyển dụng và Thu hút nhân tài, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - cho biết, hằng năm, công ty triển khai các chương trình học bổng từ quỹ an sinh xã hội dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trong đó có Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn tài trợ thiết bị phục vụ giảng dạy, tổ chức tham quan thực tế và tiếp nhận sinh viên thực tập có hưởng lương theo quy định của tập đoàn. Theo ông Lâm, việc hợp tác với các cơ sở đào tạo vừa giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận môi trường sản xuất, vừa góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh các chương trình học bổng do doanh nghiệp tài trợ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam còn triển khai chương trình “Chắp cánh tương lai” dành cho tân sinh viên với năm loại học bổng: Hội nhập, Vươn xa, Tài năng, Nâng tầm tri thức và Khát vọng.

Các chương trình được thiết kế theo nhiều định hướng hỗ trợ, kết hợp giữa kinh phí học tập với cơ hội nghiên cứu khoa học, thực tập, phát triển ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Trong đó, học bổng VNUA - Hội nhập hỗ trợ 2,5 triệu đồng/sinh viên đầu vào, đồng thời tạo điều kiện tham gia nghiên cứu khoa học với kinh phí 10 triệu đồng/đề tài, ưu tiên thực tập doanh nghiệp và phát triển kỹ năng.

Học bổng VNUA - Vươn xa có mức hỗ trợ đầu khóa 4 triệu đồng/sinh viên, đi kèm các chính sách ưu đãi học phí, tạo điều kiện rút ngắn thời gian đào tạo theo lộ trình đại học - thạc sĩ và hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

Đối với học bổng VNUA - Tài năng, sinh viên có cơ hội được hỗ trợ toàn bộ chi phí tham gia chương trình trao đổi quốc tế kéo dài từ 4 đến 8 tuần tại các quốc gia như Mỹ, Hà Lan, Bỉ, Ireland. Chương trình còn chú trọng nâng cao năng lực ngoại ngữ, nghiên cứu và giao lưu học thuật.

Học bổng VNUA - Nâng tầm tri thức hỗ trợ 2,5 triệu đồng/sinh viên đầu khóa, kết hợp các ưu đãi về học phí và phát triển năng lực nghiên cứu. Trong khi đó, học bổng VNUA - Khát vọng tạo cơ hội để sinh viên tham gia các chương trình học tập, nghiên cứu tại những cơ sở đối tác ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc và Đài Loan.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đại học đa ngành, trọng điểm quốc gia. Năm 2026, Học viện tuyển sinh 8284 chỉ tiêu với 50 ngành đào tạo. Học viện áp dụng 4 phương thức tuyển sinh: Tuyển thẳng, Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT (học bạ) và xét tuyển kết hợp.