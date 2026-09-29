Hơn 300 robot được đưa vào vận hành tại công viên chủ đề về trí tuệ hiện thân lớn nhất thế giới

Robot trở thành “nhân viên” tại công viên

Tọa lạc trên đảo Hoành Cầm, thành phố Chu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), công viên rộng 397.000m² có hơn 100 khu trải nghiệm tương tác với robot, phục vụ du khách trong nhiều hoạt động như hướng dẫn tham quan, giáo dục khoa học, bán lẻ và dịch vụ tại khách sạn.

Chimelong Spaceship mở cửa vào giữa năm 2024, lấy văn hóa đại dương làm chủ đề. Tại đây, robot được đưa vào nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ du khách và tương tác trực tiếp với con người trong môi trường thực tế.

AgiBot - doanh nghiệp có trụ sở tại Thượng Hải là đơn vị sản xuất các robot được sử dụng tại công viên. Theo China Daily, AgiBot thuộc nhóm những doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ hiện thân, xét về số lượng robot xuất xưởng và doanh thu.

Chimelong Spaceship, công viên chủ đề đầu tiên và lớn nhất thế giới về trí tuệ hiện thân, mở cửa tại đảo Hoành Cầm, TP. Chu Hải, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), ngày 24/9/2026. (Ảnh: China Daily)

Trong hoạt động tham quan, robot đóng vai trò “hướng dẫn viên” và “người bạn đồng hành” của du khách. Robot có thể hỗ trợ tra cứu điểm đến, lập kế hoạch lộ trình, hướng dẫn tìm đường và cung cấp nội dung thuyết minh dựa trên bản đồ từng khu vực cũng như nhu cầu của khách tham quan.

Robot tương tác với du khách

Trong hoạt động giáo dục khoa học, robot giới thiệu kiến thức về đại dương thông qua hình thức hỏi đáp, các thử thách trò chơi và hoạt động tương tác.

Tại khu vực bán lẻ và khách sạn, robot thực hiện nhiều nhiệm vụ như chào đón, tiếp đón khách, tư vấn sản phẩm và giải đáp các yêu cầu thông tin chung.

Robot được đưa vào nhiều hoạt động, qua đó mở rộng ứng dụng của công nghệ trí tuệ hiện thân trong lĩnh vực văn hóa và du lịch, từ hướng dẫn tham quan, giáo dục khoa học đến bán lẻ và dịch vụ khách sạn.

Mở rộng ứng dụng robot trong ngành du lịch

Mô hình này được kỳ vọng thúc đẩy ứng dụng robot hình người trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Đơn vị vận hành đồng thời hướng tới đổi mới và làm mới các tài sản sở hữu trí tuệ (IP) của Chimelong, qua đó tạo ra những trải nghiệm mới cho du khách.

Robot tham gia nhiều hoạt động tại Chimelong Spaceship, từ hướng dẫn tham quan đến giáo dục khoa học. (Ảnh: China Daily)

Tập đoàn Chimelong đã xây dựng ba khu nghỉ dưỡng du lịch quốc tế tại Quảng Châu, Thanh Viễn và Hoành Cầm, tỉnh Quảng Đông.

Việc đưa robot vào các công viên giải trí quy mô lớn cũng được triển khai tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Một công viên chủ đề robot lớn tại thành phố Incheon, Hàn Quốc, dự kiến mở cửa vào năm 2028.

Trong năm nay, một robot mô phỏng nhân vật Olaf, người tuyết trong bộ phim hoạt hình Frozen của Disney, đã được đưa vào các công viên Disney tại Paris và Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc).

Nguồn: Li Bingcun, China Daily Asia