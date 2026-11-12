Hơn 300 nhà khoa học thảo luận phát triển nông nghiệp bền vững

Các chuyên gia, nhà khoa học trong một hoạt động thuộc khuôn khổ SAE 2026 tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Ảnh: NLU.

Hội nghị quốc tế nông nghiệp và môi trường bền vững lần thứ 6 (SAE 2026) diễn ra từ ngày 10 - 14/11 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong hệ thống nông - thực phẩm bền vững” quy tụ 320 đại biểu, trong đó có 65 đại biểu quốc tế đến từ Đức, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ… cùng 248 báo cáo khoa học.

Hội nghị được Trường Đại học Nông Lâm TPHCM phối hợp với Đại học Southern Queensland (Australia), Mạng lưới Học thuật Nông nghiệp Bền vững Việt Nam - Australia (VASAN), Ủy ban Thương mại và Đầu tư Australia (Austrade) và các đối tác tổ chức.

Nhà khoa học báo cáo kết quả nghiên cứu tại phiên chuyên đề hội nghị. Ảnh: Hà An.

SAE 2026 là diễn đàn học thuật quốc tế nhằm kết nối nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và các bên liên quan; thúc đẩy trao đổi tri thức, hợp tác nghiên cứu và chuyển giao các giải pháp phục vụ phát triển nông nghiệp, thực phẩm và môi trường bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Tất Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm TPHCM nhìn nhận, các hệ thống nông nghiệp – thực phẩm trên toàn thế giới đang đối mặt với những sức ép chưa từng có, từ biến đổi khí hậu, suy thoái đất, khan hiếm nguồn nước đến sự mong manh của chuỗi cung ứng. Bối cảnh này, đặt yêu cầu giới khoa học cần có các giải pháp giải quyết mang tính sáng tạo, bền vững.

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn gợi mở 6 định hướng giải pháp nông nghiệp bền vững để các chuyên gia, nhà khoa học thảo luận gồm: Nông nghiệp thông minh thích ứng với khí hậu; Trí tuệ nhân tạo và công nghệ thông minh; Công nghệ sinh học xanh; Chế biến gia tăng giá trị; Bảo vệ hệ sinh thái; Chính sách và kinh tế nông thôn.

“Sự xuất sắc trong học thuật không chỉ được thể hiện qua các công bố khoa học mà còn phải tạo ra những chuyển biến thực sự trong đời sống. Sứ mệnh của nhà khoa học là chuyển hóa các kết quả nghiên cứu thành công nghệ có khả năng ứng dụng rộng rãi, góp phần cải thiện sinh kế người dân nông thôn và khôi phục cân bằng sinh thái”, PGS Toàn nói.

PGS.TS Nguyễn Tất Toàn (phải) thực hiện nghi thức ra mắt mô hình AEET tại Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Ảnh: NLU.

Báo cáo tại hội nghị, học viên cao học Cao Vỹ Đạt (Khoa Công nghệ hóa học - Thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM) chia sẻ hướng nghiên cứu tận dụng nguồn tinh bột từ hạt mít làm các sản phẩm phụ gia thực phẩm, thông qua quá trình biến tính tinh bột.

Đạt cho rằng, tinh bột từ hạt mít cũng có thể phát triển thành các dạng màng bọc thực phẩm hay sử dụng cùng dịch chiết trà xanh mang đặc tính kháng khuẩn, kháng oxy hóa để tạo màng bọc có thể giữ thực phẩm lâu hơn. "Đây là hướng nghiên cứu sắp tới nhóm triển khai để tận dụng, khai thác triệt để nguồn phụ phẩm từ hạt mít", Đạt nói.

Trong khuôn khổ SAE 2026, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM ra mắt mô hình AEET - kết nối nông nghiệp sinh thái và giáo dục du lịch tại Việt Nam. Mô hình này hoạt động như một “phòng thí nghiệm sống” (living laboratory) kết nối giữa lý thuyết và thực hành, lồng ghép nông nghiệp đô thị bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, học tập trải nghiệm và sự tham gia của cộng đồng.