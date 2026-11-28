Ngày 28/11, Hội thảo Quốc tế lần thứ 9 về Môi trường và Kỹ thuật Đại dương (ICEOE 2026) do Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) đăng cai tổ chức đã quy tụ hơn 300 nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm các giải pháp công nghệ đột phá ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển hạ tầng biển.

Quang cảnh Hội thảo Quốc tế lần thứ 9 về Môi trường và Kỹ thuật Đại dương.

Diễn ra từ ngày 27 - 29/11/2026 tại TP.HCM, ICEOE 2026 là diễn đàn học thuật uy tín để các nhà khoa học, giảng viên từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới công bố kết quả nghiên cứu mới nhất, đồng thời trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực môi trường, kỹ thuật đại dương cũng như kỹ thuật xây dựng và hạ tầng giao thông.

Tính cấp thiết từ thực tiễn biến đổi khí hậu

Phát biểu chào mừng tại phiên khai mạc hội thảo sáng 28/11, PGS.TS Nguyễn Tiến Thủy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM nhận định, sự kiện có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc đối với Việt Nam nói chung và khu vực phía Nam nói riêng. Với đường bờ biển dài hơn 3.200km cùng hai vùng đồng bằng châu thổ rộng lớn, Việt Nam đang chịu tác động trực tiếp và ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu cũng như nước biển dâng.

Nhắc lại đợt hạn hán, xâm nhập mặn lịch sử trong mùa khô 2019 - 2020, khi nước biển lấn sâu vào đất liền khoảng 100km, ảnh hưởng nặng nề đến 10/13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cùng tình trạng ngập úng đô thị mỗi khi triều cường dâng cao tại TP.HCM, lãnh đạo UTH cho rằng, những biến động của đại dương đang tác động trực tiếp đến đời sống và môi trường đô thị.

Ông nhấn mạnh: "Khi đại dương biến động, vùng đất của chúng ta cũng thay đổi theo. Những chủ đề của hội thảo hôm nay không chỉ là lý thuyết hàn lâm mà là những bài toán thực tiễn cấp bách, đòi hỏi sự chung tay giải quyết của giới khoa học, trong đó có các kỹ sư xây dựng, giao thông và hàng hải".

PGS.TS Nguyễn Tiến Thủy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TP.HCM (UTH) trao đổi với các diễn giả tại hội thảo.

Theo ghi nhận, chương trình của hội thảo ICEOE 2026 được thiết kế chuyên sâu với phiên khai mạc, báo cáo toàn thể, tham luận và nhiều phiên thảo luận chuyên đề. Điểm nhấn nổi bật tại phiên toàn thể là những công trình nghiên cứu mang tính ứng dụng cao, kết hợp giữa công nghệ số hiện đại và kỹ thuật truyền thống đến từ các nhà khoa học Việt Nam, Hàn Quốc và Malaysia.

Cụ thể, GS Jun-Ho Huh (Đại học Hàng hải và Đại dương Quốc gia Hàn Quốc - KMOU) mang đến tham luận về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán biên trong tối ưu hóa vận hành lĩnh vực hàng hải.

Tiếp nối xu hướng chuyển đổi số, GS.TS Đặng Xuân Kiên (UTH) giới thiệu nghiên cứu tiên phong về việc tích hợp AI, điện toán lượng tử (Quantum Computing) và bản sao số (Digital Twin) nhằm hỗ trợ tàu cập cảng an toàn, chính xác.

Trong khi đó, GS Mohd Farriz Basar (Đại học Kỹ thuật Malaysia Melaka - UTeM) chia sẻ các giải pháp về hệ thống năng lượng nước phục vụ hiệu quả cho các ứng dụng trên sông, vùng ven biển và đại dương.

GS Mohd Farriz Basar (Đại học Kỹ thuật Malaysia Melaka - UTeM) trình bày tham luận tại hội thảo.

Ngoài ra, hội thảo cũng thu hút sự chú ý qua phần trình bày của các diễn giả khách mời đến từ Croatia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc)...

Nội dung các báo cáo trải rộng trên nhiều lĩnh vực giao thoa với ngành xây dựng và môi trường như: Phát triển kết cấu hạ tầng ven biển thân thiện với hệ sinh thái biển; ứng dụng công nghệ đầm nén thông minh trong việc phát hiện khuyết tật nền đập; công nghệ cảm biến phục vụ cảnh báo an toàn hàng hải; hay giải pháp xử lý đất ô nhiễm bằng vật liệu tái chế từ phụ phẩm thủy sản kết hợp than sinh học.

Nâng tầm hợp tác và công bố khoa học quốc tế

Là đơn vị đăng cai tổ chức, UTH không chỉ đóng góp nhiều báo cáo khoa học chất lượng tại các phiên toàn thể và chuyên đề mà còn tạo dấu ấn về năng lực đào tạo, nghiên cứu hiện đại. Trong khuôn khổ sự kiện, Ban Tổ chức đã bố trí cho các đại biểu quốc tế tham quan Phòng mô phỏng vận hành và điều khiển đường sắt tốc độ cao của trường.

Hoạt động này giúp giới thiệu trực quan hệ thống cơ sở vật chất tiên tiến phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành giao thông vận tải trong giai đoạn mới.

UTH thường xuyên tổ chức các chương trình trao đổi học thuật với các chuyên gia nước ngoài để nâng cao chất lượng công tác giảng dạy tại nhà trường.

Theo Ban Tổ chức, toàn bộ kỷ yếu các báo cáo khoa học chất lượng tại ICEOE 2026 sẽ được Nhà xuất bản Springer phát hành trong bộ sách Lecture Notes in Civil Engineering.

Việc đăng cai thành công ICEOE 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của UTH trong mạng lưới hợp tác học thuật quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội quý báu để đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên nhà trường tiếp cận những tri thức công nghệ mới nhất phục vụ sự phát triển bền vững của hạ tầng giao thông và kinh tế biển Việt Nam.