Buổi thực tập có hơn 300 người, gồm lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và CNCH Công an tỉnh, Công an xã Cam Lâm, UBND xã Cam Lâm, Trung tâm Y tế khu vực Cam Lâm, Điện lực Cam Lâm, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Suối Dầu, cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Sodex Sport và một số doanh nghiệp.

Theo tình huống giả định, đám cháy xuất phát tại khu vực đóng gói lưới trong nhà xưởng sản xuất. Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các khu vực lân cận, khói và khí độc bao trùm nhà xưởng.

Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi thực tập.

Trong quá trình thoát nạn, nhiều công nhân hoảng loạn, chen lấn dẫn đến té ngã, chấn thương. Một số người bị ngạt khói, ngất xỉu, trong khi những người khác bị mắc kẹt bên trong nhà xưởng.

Mặc dù lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, đám cháy vẫn phát triển nhanh, vượt quá khả năng xử lý của lực lượng tại chỗ.

Các lực lượng tham gia diễn tập.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường.

Các mũi chữa cháy được triển khai đồng bộ, sử dụng xe thang, lăng phun bọt để khống chế ngọn lửa; đồng thời tổ chức tìm kiếm, tiếp cận và đưa người mắc kẹt ra ngoài. Những người bị thương được sơ cứu tại chỗ trước khi chuyển đến cơ sở y tế.

Buổi thực tập có sự tham gia của hơn 300 người.

Buổi thực tập được triển khai qua 3 giai đoạn, gồm: lực lượng tại chỗ tổ chức xử lý ban đầu; lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đến phối hợp chữa cháy, cứu nạn; cuối cùng huy động tổng lực các lực lượng, phương tiện để dập tắt đám cháy và khắc phục hậu quả.

Phát biểu tại buổi thực tập, Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh Khánh Hòa cho biết, hoạt động nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ, tổ chức thoát nạn, cứu người cũng như khả năng huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị.

Buổi thực tập được tổ chức tại Nhà máy sản xuất lưới và các dụng cụ thể thao thuộc Khu Công nghiệp Suối Dầu (xã Cam Lâm).

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành của lực lượng tại chỗ, đồng thời rèn luyện kỹ năng, chiến thuật và khả năng phối hợp của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Đối với Công ty TNHH Sodex Sport, đây cũng là dịp đánh giá thực chất khả năng chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn, cứu người, di chuyển tài sản và bảo đảm an toàn cho người lao động khi xảy ra sự cố.

Sơ cứu người gặp nạn.

Các lực lượng tham gia đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ huy, phối hợp chặt chẽ, bám sát kịch bản và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện trong suốt quá trình thực tập.