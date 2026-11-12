Hơn 300 người được tuyên truyền phòng, chống ma túy

Hơn 300 người dân thuộc 23 thôn, bản trên địa bàn xã được cán bộ Công an xã thông tin về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy; phổ biến những quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; phân tích tác hại của các loại ma túy đối với sức khỏe, gia đình và xã hội. Đồng thời, hướng dẫn người dân nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, những biểu hiện liên quan đến hành vi sử dụng, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và cách thức chủ động phòng ngừa.

Người dân tham gia buổi tuyên truyền phòng, chống ma túy.

Thông qua tuyên truyền, Công an xã Mường Ảng kêu gọi người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm; không bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Mỗi gia đình cần quan tâm quản lý, giáo dục con em, chủ động phối hợp với lực lượng chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy ngay từ cơ sở, qua đó góp phần chung tay xây dựng tỉnh Điện Biên không ma túy.