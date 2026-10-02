Hơn 300 người dân xã Khánh Yên được tư vấn, giới thiệu việc làm

Đông đảo người lao động tham gia hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Nội vụ tỉnh Lào Cai đã tuyên truyền, cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm trong và ngoài tỉnh, điều kiện tuyển dụng, tiền lương và các chính sách an sinh xã hội; đồng thời giới thiệu cơ hội học nghề, chuyển đổi nghề nghiệp.

Người lao động được trực tiếp trao đổi, tìm hiểu và giải đáp những vấn đề liên quan đến việc làm, học nghề và tăng thu nhập.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Nội vụ tỉnh Lào Cai chia sẻ thông tin tới người lao động.

Theo lãnh đạo xã Khánh Yên, hội nghị là dịp để người lao động tiếp cận thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng, ngành nghề, điều kiện làm việc và thu nhập, từ đó lựa chọn hướng đi phù hợp; đồng thời tích cực nâng cao trình độ, tay nghề và kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tăng cường kết nối, hỗ trợ người dân tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp.

Người lao động xã Khánh Yên tìm hiểu thông tin việc làm.

Hội nghị góp phần mở rộng cơ hội việc làm, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, thanh niên và lao động chưa có việc làm ổn định; qua đó góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.