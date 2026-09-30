Hơn 300 người cao tuổi được khám sàng lọc sức khoẻ

Tham dự Lễ phát động có hơn 300 người cao tuổi đến từ các phường: Tân Thành, Hoà Thành, An Xuyên và Lý Văn Lâm.

Hơn 300 người cao tuổi đến từ các phường Tân Thành, Hoà Thành, An Xuyên và Lý Văn Lâm tham dự lễ phát động.

Trong những năm qua, người cao tuổi tỉnh Cà Mau luôn phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Hiện toàn tỉnh có 64 Hội Người cao tuổi cấp xã, 1.395 chi hội và hơn 241.000 người cao tuổi tham gia sinh hoạt, đóng góp tích cực vào các hoạt động cộng đồng.

Nhiều phong trào, mô hình có sự tham gia của người cao tuổi phát huy hiệu quả như: lao động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện sức khoẻ và kinh nghiệm; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình văn hoá.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau (thứ 11 từ phải sang) và ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau (thứ 11 từ trái sang), trao thiếp mừng thọ

Bên cạnh phát huy vai trò người cao tuổi, công tác chăm sóc sức khoẻ được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Thông qua Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2026, tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người cao tuổi tham gia bảo hiểm y tế; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, chăm sóc sức khoẻ và khám sàng lọc định kỳ nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khoẻ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Cà Mau, khẳng định: “Người cao tuổi không chỉ là đối tượng được chăm sóc mà còn là nguồn lực quý báu với kinh nghiệm, trí tuệ và uy tín; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”.

Ông Nguyễn Tấn Lực, Quyền Giám đốc Sở Y tế (bìa trái) và chị Nguyễn Thị Thuý Duy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau (bìa phải), trao thiếp mừng thọ.

Dịp này, nhiều người cao tuổi được khám sàng lọc sức khoẻ. Hoạt động giúp người cao tuổi kiểm tra, theo dõi tình trạng sức khoẻ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

“Mỗi người dân hãy cùng góp phần tạo dựng môi trường xã hội trong đó người cao tuổi được tôn trọng, chăm sóc và phát huy giá trị; để mỗi người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đều được quan tâm, chăm sóc, được sống vui, sống khoẻ, sống hạnh phúc và tiếp tục đóng góp cho gia đình, cộng đồng và quê hương”. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh trong phát biểu tại buổi lễ sáng nay.

Người cao tuổi được khám sàng lọc sức khoẻ sau lễ phát động.