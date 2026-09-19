Hơn 300 nghìn lượt người tham gia Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế

Nhạc sĩ Huy Tuấn - Giám đốc Âm nhạc của Huế Wonderverse Music Fest 2026 chia sẻ tại chương trình.

Theo Ban tổ chức, lễ hội được triển khai theo kế hoạch, với hai chương trình nghệ thuật trọng điểm là đêm khai mạc “Di sản thức giấc” ngày 30/8 và đêm nhạc “Di sản hội nhập” ngày 1/9. Cùng với đó là các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải trí và ẩm thực, tạo thêm không gian vui chơi, trải nghiệm cho người dân và du khách.

Quy mô lễ hội thu hút hơn 300.000 lượt người tham gia các hoạt động. Trong đó, đêm khai mạc “Di sản thức giấc” có hơn 70.000 khán giả và đêm nhạc “Di sản hội nhập” hơn 50.000 khán giả tham dự trực tiếp.

Lễ hội có gần 400 nghệ sĩ trong nước và quốc tế tham gia, cùng khoảng 1.000 nhân sự thuộc các đơn vị đối tác, nhà tài trợ, sản xuất và các cơ quan, đơn vị liên quan. Công tác thi công, lắp đặt và tháo dỡ sân khấu được thực hiện trong hơn 500 giờ, trên hệ thống sân khấu dài 100m.

Công tác truyền thông được triển khai trên báo chí, truyền hình, mạng xã hội, các kênh của đơn vị đồng hành và nội dung do cộng đồng tạo ra. Tổng hợp từ các kênh ghi nhận 200 bài báo; 20 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng trực tuyến; 30 triệu lượt xem video trên mạng xã hội; khoảng 4.500 nội dung do người dùng tạo ra và hơn 3 triệu lượt tương tác.

Riêng các kênh của chương trình, Facebook đạt hơn 7 triệu lượt tiếp cận và hơn 115.000 lượt tương tác; TikTok hơn 5,7 triệu lượt tiếp cận, hơn 4,4 triệu lượt xem và hơn 172.000 lượt tương tác; Threads đạt 145.660 lượt tiếp cận và 8.909 lượt tương tác.

Tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể và cá nhân.

Hoạt động truyền thông thông qua người có ảnh hưởng và nội dung do người dùng tạo ra ghi nhận hơn 4.600 đường dẫn, với hơn 20 triệu lượt xem và hơn 2 triệu lượt tương tác. Các đơn vị đồng hành cũng mang lại hơn 1,3 triệu lượt tiếp cận, hơn 2,2 triệu lượt xem và hơn 43.000 lượt tương tác.

Theo số liệu từ các công cụ theo dõi truyền thông xã hội, chương trình được xếp trong nhóm sự kiện thương hiệu nổi bật trong các tuần diễn ra lễ hội. Kompa ghi nhận Huế Wonderverse Music Fest đứng đầu trong tuần 24-30/8 với 107.144 lượt đề cập và tiếp tục đứng đầu tuần 1-6/9 với 111.751 lượt đề cập. Theo Socialite, chương trình đứng đầu nhóm sự kiện/chiến dịch thương hiệu trong tuần 31/8-6/9 với 52.138 lượt đề cập.

Đối tượng quan tâm chương trình chủ yếu trong độ tuổi 18-44, trong đó đa số là nhóm 25-34 tuổi. Về địa bàn, TP. Huế chiếm 47,1%, TP. Hồ Chí Minh 9,8%, Đà Nẵng 5,8% và Hà Nội 2,9%...

Đánh giá tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho rằng, lễ hội có ba kết quả nổi bật: lượng người tham gia đông nhưng bảo đảm an toàn; công tác tổ chức được triển khai bài bản trong thời gian ngắn; hiệu ứng truyền thông và phản hồi đối với chương trình tích cực.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức vẫn còn một số hạn chế. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, nguồn lực dành cho lễ hội còn hạn chế; do chương trình không bán vé nên việc lượng hóa lượng khách ngoài thành phố chủ yếu dựa vào các kênh lưu trú, du lịch. Ban tổ chức chưa dự báo đầy đủ sức hút và khả năng tập trung đông người, trong khi các điểm biểu diễn còn hạn chế.

Sự phối hợp giữa một số ngành, đơn vị trong quá trình tổ chức cũng chưa thật sự nhuần nhuyễn. Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu rút kinh nghiệm từ những hạn chế này, đồng thời xây dựng phương án tổ chức lễ hội năm 2027 trong tháng 10/2026 (dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày 4 đêm), qua đó có thời gian truyền thông sớm về lễ hội, xây dựng nội dung và định hướng cho lễ hội những năm tiếp theo.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, đơn vị trao đổi về những vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn, đón và phục vụ khách du lịch, lưu trú trong thời gian diễn ra lễ hội; đánh giá hình ảnh linh vật trong nhận diện, quảng bá chương trình; đồng thời đề xuất xây dựng phương án sớm để mời các đoàn nghệ thuật quốc tế tham gia, tăng tính đa dạng cho lễ hội những năm tiếp theo...

Dịp này, UBND thành phố trao bằng khen cho 14 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế 2026.