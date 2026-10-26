Hơn 300 kỳ thủ tham dự Giải vô địch Cờ vua và Cờ vây xuất sắc quốc gia

Các kỳ thủ đang tranh tài ngày khai mạc. (Ảnh: THANH TÂM)

Giải đấu diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 3/11/2026, quy tụ 312 kỳ thủ xuất sắc (gồm 240 vận động viên cờ vua và 72 vận động viên cờ vây) đến từ 18 tỉnh, thành phố, ngành và các câu lạc bộ trên toàn quốc.

Đây là đấu trường đỉnh cao thường niên nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ chuyên môn, thúc đẩy phong trào tập luyện cờ vua, cờ vây trong thanh thiếu niên, học sinh cả nước. Đồng thời, giải là căn cứ quan trọng để tuyển chọn các kỳ thủ tài năng tham dự các giải đấu trẻ khu vực, châu lục và thế giới trong giai đoạn 2026–2027.

Ban tổ chức tặng cơ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải. (Ảnh: THANH TÂM)

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh tầm quan trọng của giải đấu và kêu gọi các vận động viên thi đấu với tinh thần quyết tâm, trung thực, cao thượng.

Lực lượng trọng tài được yêu cầu điều hành công tâm, chính xác, bảo đảm tính chuyên môn cao nhất. Giải đấu hứa hẹn sẽ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn kịch tính, góp phần lan tỏa phong trào thể thao trí tuệ tại Việt Nam.