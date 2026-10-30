Hơn 300 khách mời tham gia mở rộng, kết nối điện ảnh Việt tại Tokyo

Các nhà làm phim, tổ chức điện ảnh và đối tác Việt Nam gặp gỡ, kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác với các khách mời quốc tế. (Ảnh: VFDA)

Trong khuôn khổ Liên hoan phim Quốc tế Tokyo (TIFF) năm 2026, chương trình Vietnam Night (Đêm Việt Nam) đã được tổ chức tối 29/10 với sự quan tâm, hưởng ứng của hơn 300 khách mời là các đại biểu, nghệ sỹ, nhà làm phim và đại diện các tổ chức, đối tác quốc tế.

Chương trình do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp thực hiện, hướng đến quảng bá điện ảnh Việt, giới thiệu các tiềm năng làm phim và mở rộng hợp tác quốc tế.

Ở lần thứ hai tổ chức, Đêm Việt Nam tại TIFF nhận được sự quan tâm của Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản-Việt Nam, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ về Điện ảnh Nhật Bản, đại diện Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản, chính quyền địa phương Takahama, các học giả, chuyên gia và đại diện Hiệp hội Điện ảnh (Motion Picture Association - MPA) khu vực châu Á-Thái Bình Dương...

Đây là cơ hội để phía Việt Nam kết nối trực tiếp, chuyển hóa từ quảng bá, giới thiệu sang trao đổi hợp tác trên thực tế.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản ông Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh vai trò của điện ảnh trong tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời đánh giá cao các hoạt động xúc tiến của VFDA tại Tokyo trong việc quảng bá hình ảnh Việt Nam và mở rộng cơ hội hợp tác giữa ngành điện ảnh hai nước.

Cũng tại chương trình, ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Quảng Ninh đã tích cực giới thiệu tiềm năng và bối cảnh quay tại tỉnh thành của mình.

ông Đào Trọng Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và bà Nguyễn Thị Hạnh - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Quảng Ninh. (Ảnh: VFDA)

Quảng Ninh sở hữu hệ thống bối cảnh quay đa dạng, từ các không gian lịch sử, văn hóa và tâm linh như Yên Tử, Ngọa Vân đến những cảnh quan thiên nhiên đặc trưng như Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, biển Trà Cổ hay khu vực Bình Liêu với “sống lưng khủng long” và cột mốc 1305.

Sự kết hợp giữa biển, đảo, núi, rừng và các không gian văn hóa tạo cho địa phương nhiều lựa chọn bối cảnh phục vụ các thể loại phim khác nhau.

Trong khi đó, Hải Phòng có thế mạnh về cảnh quan biển đảo và hệ sinh thái tự nhiên với Vịnh Lan Hạ, quần đảo Cát Bà và Vườn quốc gia Cát Bà; đồng thời sở hữu các không gian lịch sử, văn hóa như khu di tích Bạch Đằng Giang cùng nhiều làng nghề truyền thống như làng tạc tượng Bảo Hà, nghề làm nước mắm Cát Hải và hệ thống đình, đền, chùa.

Những bối cảnh này mang đến sự kết hợp giữa thiên nhiên, lịch sử, đời sống đô thị và văn hóa bản địa cho các đoàn làm phim.

Tiến sỹ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, trao đổi với các khách mời quốc tế trong Vietnam Night về tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác điện ảnh. (Ảnh: VFDA)

Với lợi thế đó, các đại diện Việt Nam tích cực mời gọi giới làm phim và nhà sản xuất quốc tế đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội thực hiện dự án cụ thể tại địa phương. Hiện hai tỉnh thành đều đạt 3,2/5 điểm trên thang sẵn sàng sản xuất của bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim PAI (Production Attraction Index).

Trước đó từ ngày 28/10, VFDA đã mở gian hàng giới thiệu và kết nối điện ảnh tại chợ nội dung và phim ảnh TIFFCOM, quảng bá về Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần 5, bộ chỉ số PAI và nhiều cơ hội kết nối tại Đà Nẵng cùng một số tỉnh thành khác.

Ngày 29/10, hiệp hội này cũng tổ chức hội thảo chuyên ngành với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam trong một châu Á kết nối: Bản sắc văn hóa, sáng tạo và hợp tác quốc tế” nhằm tiếp tục đi sâu, thảo luận các nội dung hợp tác liên quan.

Liên hoan phim Quốc tế Tokyo năm 2026 (lần thứ 39) diễn ra trong 10 ngày, từ 26/10 đến 4/11/2026, tại các cụm rạp và không gian văn hóa ở khu vực Hibiya, Yurakucho, Marunouchi, Ginza, Tokyo. Đây là một trong những liên hoan phim quốc tế lớn và lâu đời nhất châu Á, đồng thời là đầu mối quan trọng để kết nối điện ảnh Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung với thị trường quốc tế./.