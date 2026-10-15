Hơn 300 học viên trúng tuyển bác sĩ nội trú Đại học Y Dược TPHCM

Ngày 15-10, Đại học Y Dược TPHCM công nhận trúng tuyển bác sĩ nội trú (BSNT) năm 2026 đối với 316 học viên, phân bổ ở 28 chuyên ngành đào tạo.

Bác sĩ nội trú chuyên ngành hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo đó, chuyên ngành răng hàm mặt có 40 học viên, ngoại - lồng ngực 22 học viên, chẩn đoán hình ảnh 20 học viên; ngoại khoa, nhi khoa, nội khoa, thần kinh có 15 học viên/chuyên ngành đào tạo.

Nhóm chuyên ngành lao và ngoại nhi có 4 học viên/chuyên ngành, riêng lao có 3 học viên.

Kỳ tuyển sinh BSNT năm 2026 cũng đánh dấu điểm mới trong công tác tuyển sinh BSNT tại Đại học Y Dược TPHCM khi lần đầu tiên đưa phỏng vấn vào quy trình đánh giá thí sinh.

Qua cuộc phỏng vấn, hội đồng sẽ nhìn nhận, đánh giá khả năng giao tiếp, cách ứng xử, định hướng nghề nghiệp, tiềm năng phát triển và mức độ phù hợp của thí sinh với chuyên ngành mà họ lựa chọn từ đầu.

BSNT là một loại hình đào tạo sau đại học đặc thù của ngành y tế, được thiết kế nhằm đào tạo các bác sĩ chuyên khoa có nền tảng khoa học cơ bản vững, kiến thức chuyên ngành hệ thống và kỹ năng thực hành cao.

Các BSNT được ví như "tinh hoa" của ngành y, được đào tạo chuyên sâu trong 3 năm ở môi trường bệnh viện, thực hành cường độ cao; vừa học tập, nghiên cứu, vừa trực tiếp tham gia hoạt động chuyên môn dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ giàu kinh nghiệm.