Hơn 300 học sinh Trường THPT Ba Sơn nghe tuyên truyền pháp luật

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh phổ biến các nội dung tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phổ biến các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh; cảnh báo phương thức, thủ đoạn đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép và hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, học sinh được hướng dẫn cách nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, đồng thời trao đổi, giải đáp những tình huống thường gặp trong thực tế.

Học sinh tham dự buổi tuyên truyền

Ban tổ chức cũng phát tờ rơi, cung cấp tài liệu giúp học sinh tìm hiểu, ghi nhớ các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh, phòng, chống vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm qua biên giới và phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng.

Cán bộ biên phòng phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Cán bộ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Hoạt động này góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, giúp các em biết cách bảo vệ thông tin cá nhân, cảnh giác trước những lời mời gọi đáng ngờ và kịp thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Từ đó, các em có thể tuyên truyền, vận động người thân, gia đình cảnh giác và chấp hành pháp luật, chung tay giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.