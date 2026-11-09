Hơn 300 học sinh tham gia hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các em được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Tư pháp người chưa thành niên; trách nhiệm hình sự và hậu quả pháp lý khi người chưa thành niên vi phạm pháp luật; những hành vi vi phạm pháp luật thường gặp ở lứa tuổi học sinh và cách phòng tránh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị cũng tập trung tuyên truyền các quy định về phòng, chống ma túy, mua bán người, bạo lực học đường và xâm hại trẻ em; quyền, nghĩa vụ khi tham gia không gian mạng, những hành vi bị nghiêm cấm và trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội.

Các em được hướng dẫn kỹ năng nhận diện tin giả, thông tin sai lệch, lừa đảo trực tuyến, kiểm chứng nguồn tin và phòng ngừa nguy cơ bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

Học sinh hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi tại hội nghị

Thông qua hình thức trao đổi, giao lưu và đố vui tìm hiểu pháp luật, học sinh có cơ hội tiếp cận kiến thức pháp luật một cách gần gũi, dễ hiểu, đồng thời, chủ động đặt câu hỏi, chia sẻ những tình huống gặp phải trong học tập và đời sống.

Học sinh tham gia trả lời các câu hỏi thể hiện kiến thức pháp luật của bản thân tại hội nghị

Hội nghị là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong học sinh; trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để các em biết tự bảo vệ bản thân, ứng xử văn minh, an toàn trong môi trường học đường và trên không gian mạng, từng bước hình thành lối sống có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật.

Sôi nổi phần trả lời các câu hỏi tình huống, đố vui có thưởng tại hội nghị