Hơn 300 học sinh được tuyên truyền về nạn tảo hôn và quyền của trẻ em gái

Chiều 8-10, Chi cục Dân số tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Trường THPT Nguyễn Thái Học (xã Diên Thọ) tổ chức nói chuyện chuyên đề “Chấm dứt nạn tảo hôn và thúc đẩy quyền của trẻ em gái” cho hơn 300 học sinh khối 11 và 12 của trường.

Báo cáo viên cập nhật các kiến thức về tảo hôn, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho học sinh.

Tại chương trình, học sinh được cung cấp kiến thức về giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và những mâu thuẫn, thách thức thường gặp. Đồng thời, trao đổi các nội dung về chăm sóc cơ thể tuổi dậy thì; dinh dưỡng, thể thao; tình bạn, tình yêu; an toàn giới tính; giáo dục giới tính trong trường học; phòng, chống xâm hại tình dục; mang thai ở tuổi vị thành niên; tình yêu tuổi học trò; hậu quả của phá thai và các biện pháp tránh thai…

Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Học tại buổi nói chuyện chuyên đề.

Thông qua hình thức trao đổi, thảo luận trực tiếp giảng viên, các học sinh còn được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân, chủ động phòng tránh các nguy cơ liên quan đến sức khỏe sinh sản, xâm hại tình dục và mang thai ngoài ý muốn. Đồng thời nâng cao nhận thức về tác hại của tảo hôn, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em gái.