Hơn 300 học sinh của một trường học biên giới bước vào sinh hoạt nội trú

Các học sinh gấp gọn chăn gối sau giờ nghỉ trưa. (Ảnh: T.H)

Ổn định nếp ăn, ở tại trường

Ngày 31/10, ông Võ Viết Khoa, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk cho biết, đơn vị vừa triển khai công tác nội trú cho học sinh.

"Sau thời gian tổ chức bữa ăn bán trú, hiện nay nhà trường tiếp tục bố trí chỗ ở, tổ chức sinh hoạt và chăm sóc học sinh ngoài giờ lên lớp, hoạt động nội trú bắt đầu từ hôm nay", ông Khoa nói.

Ghi nhận của Báo GD&TĐ, học sinh bước đầu làm quen với nếp sinh hoạt tập thể. Tại khu nội trú, giáo viên, nhân viên hướng dẫn các em nhận phòng, sử dụng các khu vực sinh hoạt chung và thực hiện thời gian biểu.

Các học sinh được hướng dẫn giữ gìn vệ sinh chung. (Ảnh:T.H)

Theo phương án của nhà trường, quy mô tổ chức gồm 337 học sinh nội trú và 178 học sinh bán trú. Công tác tiếp nhận, bố trí ăn, ở gắn với việc rà soát danh sách và phân công người phụ trách từng khu vực.

Theo ông Võ Viết Khoa, trước khi đón học sinh vào ở, trường kiểm tra phòng ở, giường ngủ, chăn màn, điện, nước và các điều kiện phục vụ bếp ăn; xây dựng lịch trực, phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên. Nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh nắm tình trạng sức khỏe, tiền sử dị ứng thực phẩm và những trường hợp cần chăm sóc đặc biệt.

“Trong thời gian đầu, chúng tôi chú trọng giúp học sinh biết lịch sinh hoạt, biết người phụ trách để tìm đến khi cần hỗ trợ. Các em có độ tuổi khác nhau nên cách hướng dẫn cũng phải phù hợp, nhất là với học sinh tiểu học”, ông Khoa chia sẻ.

Việc tổ chức bữa ăn được bố trí phù hợp lịch học, dành thời gian để học sinh vệ sinh cá nhân, nghỉ trưa trước khi tiếp tục hoạt động buổi chiều. Khẩu phần được xây dựng theo nhóm tuổi; học sinh ăn chậm hoặc có nhu cầu ăn đặc biệt được quan tâm trong quá trình phục vụ.

Thầy cô có mặt trong mỗi bữa ăn, chăm lo và hướng dẫn học sinh thực hiện nền nếp sinh hoạt tại trường.(Ảnh: Thế Hùng)

Công tác an toàn thực phẩm được thực hiện từ khâu giao nhận đến sơ chế, chế biến và chia suất. Thực phẩm đầu vào phải được kiểm tra nguồn gốc, chất lượng, thời hạn sử dụng; bếp ăn thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn. Thực đơn, định lượng được công khai để thuận tiện theo dõi, giám sát.

Bên cạnh việc chăm lo bữa ăn, giáo viên hướng dẫn học sinh thu gom dụng cụ, giữ sạch chỗ ngồi và thực hiện những công việc tự phục vụ phù hợp lứa tuổi. Các em được dành đủ thời gian ăn uống, từng bước hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh và ý thức tiết kiệm thực phẩm.

Rèn tính tự lập qua sinh hoạt hằng ngày

Sau giờ học, học sinh nội trú tham gia các hoạt động thể thao, sinh hoạt tập thể tại sân trường. Đây là thời gian để các em vận động, thư giãn và làm quen với bạn bè trước khi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho bữa tối.

Trở về phòng ở sau các hoạt động chung, học sinh được hướng dẫn gấp chăn, màn, giữ vệ sinh và sắp xếp đồ dùng cá nhân. Với những em chưa quen tự phục vụ, giáo viên kiên nhẫn chỉ dẫn từng việc.

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo tận tình với các em học sinh. (Ảnh: T.H)

Cô Nguyễn Thị Phương Thảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 1, tham gia công tác nội trú của khối 4 và 5 cho biết, nhiều em nhớ nhà, nhớ mẹ rồi bật khóc. Một số em còn bỡ ngỡ, chưa biết giặt quần áo, cần được giáo viên hướng dẫn và động viên thường xuyên.

“Thời gian này, chúng tôi xác định phải theo sát, tận tình chỉ bảo để các em quen dần với môi trường nội trú. Việc ăn, ngủ, học tập được sắp xếp theo giờ giấc cụ thể, giáo viên thường xuyên nhắc nhở để các em từng bước hình thành nền nếp sinh hoạt”, cô Thảo chia sẻ.

Buổi tối, nhà trường tổ chức tự học có quản lý, kết hợp sinh hoạt tập thể theo lịch. Thời gian biểu được điều chỉnh phù hợp từng cấp học, bảo đảm cân đối giữa học tập, vận động và nghỉ ngơi. Giáo viên trực theo dõi việc thực hiện nền nếp, hỗ trợ khi học sinh gặp khó khăn.

Các học sinh chơi thể thao sau giờ học. (Ảnh: T.H)

Để quản lý học sinh xuyên suốt, giáo viên trực thực hiện kiểm diện vào các thời điểm quy định, ghi sổ và bàn giao ca. Khi học sinh về gia đình hoặc cần ra khỏi trường, việc cho phép, tiếp nhận và bàn giao được thực hiện theo quy trình thống nhất với phụ huynh.

Sau tuần đầu hoạt động, nhà trường sẽ đánh giá việc tổ chức bữa ăn, bố trí phòng ở và thời gian biểu để điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp; tiếp tục rà soát định kỳ hằng tháng.

Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Ea Rốk có 40 phòng nội trú, bố trí riêng khu nam, nữ; nhà thi đấu đa năng và hệ thống 104 camera trong khuôn viên hỗ trợ công tác quản lý. Các lớp học được trang bị 18 tivi; phòng tin học có 66 máy tính. Học sinh nội trú được bố trí mức ăn 73.000 đồng/em/ngày, gồm 3 bữa từ thứ Hai đến thứ Sáu. Học sinh bán trú có mức ăn trưa 30.000 đồng/em/bữa trưa. Tuy nhiên, trường còn thiếu đồ dùng dạy học, thư viện chưa có sách, chưa có phòng thí nghiệm thực hành. Phòng tin học hiện chưa sử dụng được do chưa hoàn thành đấu nối hệ thống điện âm.