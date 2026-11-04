Hơn 300 giáo viên thi dạy giỏi cấp tỉnh bậc THPT

Ban Tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự Hội thi.

Diễn ra từ ngày 4 đến 14-11, Hội thi năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút 301 giáo viên đến từ 51 đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.

Các giáo viên dự thi ở 7 môn học: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ và Giáo dục thể chất. Trong đó, môn Toán có đông giáo viên dự thi nhất với 77 người, tiếp đến là Hóa học 55, Vật lý 49, Giáo dục thể chất 40, Sinh học 35, Tin học 25 và Công nghệ 20 giáo viên.

8 trường có từ 10 giáo viên dự thi trở lên, gồm các trường THPT: Chuyên Thái Nguyên, Lương Ngọc Quyến, Điềm Thụy, Lương Phú, Nguyễn Huệ, Lý Nam Đế, Tức Tranh và Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc.

Tham gia Hội thi, các giáo viên trải qua 2 phần thi: trình bày một biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hành một tiết dạy.

Giáo viên tham gia phần thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy.

Hội thi nhằm phát hiện, công nhận và tôn vinh những giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Đồng thời, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên các môn học, làm cơ sở để ngành Giáo dục xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.