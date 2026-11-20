Từ ngày 3-5/12/2026, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, Công ty Vinexad phối hợp với Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng TP. Hồ Chí Minh (SACA) tổ chức Triển lãm Quốc tế Trang trí Nhà & Cảnh quan Việt Nam (Home & Garden Expo 2026). Sự kiện dự kiến quy tụ 250 doanh nghiệp với hơn 300 gian hàng, triển lãm năm nay chú trọng phát triển lĩnh vực cảnh quan và sân vườn, kết nối các ý tưởng thiết kế với nguồn cung vật liệu, thiết bị và giải pháp phù hợp, góp phần kiến tạo không gian sống xanh, tiện nghi và bền vững.

Hơn 300 gian hàng sẽ tham gia trưng bày tại Home & Garden Expo 2026

Theo Công ty Vinexad, với chủ đề “Cảnh quan xanh, nâng tầm không gian sống”, Home & Garden Expo 2026 đề cao vai trò của cảnh quan trong kiến tạo môi trường sống hài hòa, tiện nghi và gắn kết với thiên nhiên. Từ sân vườn, ban công, vườn trên mái đến không gian chung tại các khu dân cư, công trình thương mại và nghỉ dưỡng, mỗi khoảng xanh cần phù hợp với kiến trúc, nhu cầu sử dụng và điều kiện chăm sóc lâu dài.

Thông qua ba trục nội dung “Cảnh quan gắn với đời sống – Vật liệu có trách nhiệm – Kết nối thiết kế và thị trường”, Home & Garden Expo 2026 tạo điểm gặp gỡ giữa kiến trúc sư, nhà cung cấp giải pháp và doanh nghiệp sản xuất. Triển lãm mở ra cơ hội trao đổi ý tưởng, tìm kiếm vật liệu và kết nối hợp tác, đưa những giải pháp cảnh quan phù hợp vào từng công trình, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống.

Công ty Vinexad cho biết: Home & Garden Expo 2026 quy tụ các thương hiệu trong nước như SECOIN, Công ty cổ phần Gạch ngói Đồng Nai, cùng các đơn vị cung cấp giải pháp không gian xanh như Koshi, Nippon Teien, Le Jardin, Vườn Trong Phố, .... Sự góp mặt của các doanh nghiệp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc... góp phần đa dạng hóa sản phẩm, vật liệu và giải pháp trưng bày, đáp ứng nhu cầu hoàn thiện nhà ở, sân vườn và không gian ngoài trời.

Bốn nhóm ngành hàng chính gồm trang trí nhà; thiết kế cảnh quan và sân vườn; thiết bị và dụng cụ làm vườn; trang thiết bị và vật liệu ngoài trời. Danh mục trưng bày trải rộng từ sản phẩm trang trí, chiếu sáng, đồ ngoại thất, vật liệu hoàn thiện đến cây xanh, hệ thống tưới và thiết bị chăm sóc sân vườn. Sự hiện diện của doanh nghiệp trong nước và quốc tế tạo điều kiện để khách chuyên ngành tìm hiểu sản phẩm, trao đổi yêu cầu kỹ thuật và đánh giá khả năng ứng dụng. Đồng thời, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu năng lực sản xuất, phát triển mạng lưới phân phối và tiếp cận đối tác thiết kế, thi công, mua hàng dự án.

Là đơn vị đồng hành cùng Home & Garden từ những năm đầu tiên, Gallery tiếp tục gắn bó với sự kiện trong vai trò Đối tác Sáng tạo Chiến lược Độc quyền, góp phần phát triển bản sắc triển lãm thông qua thiết kế và trải nghiệm không gian. Trong nhịp sống đô thị hiện đại, nhu cầu tìm về thiên nhiên và kiến tạo những khoảng xanh trong không gian sống ngày càng trở thành xu hướng được nhiều gia đình Việt Nam yêu thích.

Những khu vườn nhỏ, góc sân xanh mát hay khoảng chuyển tiếp đầy cảm xúc không chỉ làm đẹp ngôi nhà mà còn mang đến những phút giây thư thái, cân bằng giữa cuộc sống bận rộn. Đặc trưng của nhà ở đô thị Việt Nam thường hạn chế về diện tích sân vườn. Tuy nhiên, chỉ với một khoảng trống nhỏ phía trước, phía sau hay giữa ngôi nhà, mỗi gia chủ đều có thể kiến tạo nên một "ốc đảo xanh" mang đậm dấu ấn cá nhân, giúp con người kết nối gần hơn với thiên nhiên mỗi ngày.

Song hành cùng xu hướng đó, hệ sinh thái sản phẩm ngoại thất, vật liệu cảnh quan và giải pháp không gian ngoài trời đang không ngừng đổi mới với nhiều ứng dụng công nghệ hiện đại, thiết kế sáng tạo và tính bền vững cao. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu nâng tầm phong cách sống xanh cho cộng đồng đô thị Việt Nam.

Home & Garden Expo 2026 đề cao vai trò của cảnh quan trong kiến tạo môi trường sống hài hòa, tiện nghi và gắn kết với thiên nhiên

Tiếp nối thành công từ lần tổ chức đầu tiên, Gallery Garden 2026 sẽ trở lại đầy ấn tượng tại Home & Garden 2026 với vai trò là điểm hẹn chuyên ngành dành cho các kiến trúc sư, nhà thiết kế cảnh quan, đơn vị cung cấp vật liệu, nhà đầu tư và những người yêu không gian sống xanh.

Bổ sung chiều sâu chuyên môn cho Home & Garden Expo 2026, Tọa đàm chuyên gia quốc tế “Landscape to Lifescape – Cảnh quan sống” diễn ra vào chiều 4/12/2026, do SACA tổ chức, HGBA và Viện LAAI đồng tổ chức. Chương trình dự kiến quy tụ các kiến trúc sư, chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản, doanh nghiệp cung cấp giải pháp và nhà nghiên cứu, cùng bàn về bước chuyển từ cảnh quan trang trí sang không gian sống có giá trị lâu dài cho cư dân và đô thị.

Nội dung tọa đàm được xây dựng từ bốn góc nhìn bổ trợ, từ nhu cầu thực tiễn của chủ đầu tư, kinh nghiệm quốc tế, giải pháp kỹ thuật và nghiên cứu ứng dụng. Đại diện chủ đầu tư dự kiến chia sẻ yêu cầu phát triển cảnh quan từ trải nghiệm cư dân và bài toán giá trị dự án; KTS Takahashi – LASCAL (Nhật Bản) sẽ mang đến góc nhìn về cảnh quan được hình thành theo thời gian và mối quan hệ giữa nhà, vườn, đô thị với thiên nhiên.

Các doanh nghiệp hạ tầng, chiếu sáng và vật liệu sẽ trao đổi giải pháp vận hành cảnh quan theo vòng đời công trình, trong khi Viện LAAI giới thiệu hướng nghiên cứu Family Garden, đưa tinh thần Vườn Việt vào môi trường sống đô thị. Kết nối kinh nghiệm thiết kế, đầu tư và triển khai thực tế, tọa đàm mở cơ hội để doanh nghiệp cảnh quan tiếp cận yêu cầu của dự án, trao đổi trực tiếp với chuyên gia và tìm kiếm đối tác. Trọng tâm của cuộc đối thoại là cách tạo nên những không gian xanh được sử dụng, chăm sóc và góp phần gắn kết cộng đồng, những giá trị làm nên sức sống bền lâu của cảnh quan.

Theo Ban tổ chức, Home & Garden Expo 2026 diễn ra đồng thời với Vietnam Expo HCMC 2026, Vietnam Elevator Expo 2026 và Vietnam Hardware & Hand Tools Expo 2026 tạo không gian giao thương đa ngành. Chuỗi triển lãm sẽ quy tụ hơn 800 doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến đến từ hơn 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 1.000 gian hàng, dự kiến sẽ đón trên 20.000 lượt khách trong ba ngày.

Thông qua việc tổ chức đồng thời bốn triển lãm, Ban Tổ chức chủ động kết nối mạng lưới giao thương đa ngành của Vietnam Expo HCMC với các lĩnh vực thang máy, ngũ kim – dụng cụ, trang trí nhà và cảnh quan – sân vườn. Sự liên kết này tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng tệp khách hàng, tìm kiếm nguồn cung và hợp tác giữa các ngành có sản phẩm, công nghệ và giải pháp bổ trợ nhau. Đây cũng là cơ sở thúc đẩy kết nối chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu cầu từ sản xuất, thi công đến hoàn thiện và vận hành công trình.

Trong tổng thể đó, với chủ đề “Cảnh quan xanh, nâng tầm không gian sống”, Home & Garden Expo 2026 đóng vai trò kết nối thiết kế, vật liệu và giải pháp cảnh quan với nhu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị phân phối, góp phần đưa những ý tưởng sống xanh vào ứng dụng thực tế.