Hơn 300 doanh nghiệp tìm kiếm đối tác cung ứng tại IEAE Hanoi 2026

Với quy mô trưng bày trên 20.000 m², triển lãm dự kiến quy tụ hơn 300 doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu các công nghệ tiên tiến, sản phẩm sáng tạo và những mặt hàng đang được thị trường quan tâm, mang đến trải nghiệm giao thương và tìm nguồn cung ứng điện tử, điện gia dụng tập trung, thuận tiện cho doanh nghiệp Việt Nam.

Nhiều thương hiệu lớn của Trung Quốc sẽ mang đến các sản phẩm thiết kế độc quyền, được phát triển phù hợp với thị trường Việt Nam, hỗ trợ nhà phân phối và đại lý xây dựng lợi thế cạnh tranh. Các doanh nghiệp tham gia có kinh nghiệm thị trường, danh mục sản phẩm đa dạng và quy trình vận hành hoàn thiện. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chứng nhận tại Việt Nam và nhiều thị trường khác, giúp doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa danh mục hàng hóa, hạn chế cạnh tranh về giá đối với các sản phẩm tương đồng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn cung cấp dịch vụ OEM, ODM và gia công theo thương hiệu riêng, linh hoạt đáp ứng nhu cầu của các thương hiệu nội địa và nhà nhập khẩu Việt Nam, qua đó giảm rào cản về nghiên cứu, phát triển và sản xuất, đẩy nhanh quá trình nâng cấp sản phẩm.

Nhiều doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác tại IEAE HANOI 2026.

Bên cạnh các sản phẩm hoàn chỉnh, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc trong lĩnh vực linh kiện điện tử và điện gia dụng cũng sẽ tham gia triển lãm, giới thiệu công nghệ sản xuất thông minh và các giải pháp hỗ trợ chuỗi cung ứng. Danh mục trưng bày bao phủ linh kiện thuộc các lĩnh vực điện tử tiêu dùng 3C, thiết bị gia dụng thông minh và thiết bị viễn thông, từ linh kiện cơ bản đến các bộ phận tích hợp hoàn chỉnh. Qua đó, triển lãm đáp ứng nhu cầu tìm nguồn cung ứng đa dạng của các nhà máy lắp ráp, đơn vị sửa chữa và doanh nghiệp liên quan, đồng thời góp phần hoàn thiện hệ sinh thái cung ứng cho ngành sản xuất điện tử tại Việt Nam.

Đáng chú ý, một số doanh nghiệp Trung Quốc sẽ giới thiệu năng lực sản xuất tại các nhà máy đặt ở Việt Nam. Với lợi thế sản xuất gần thị trường và khả năng giao hàng nhanh, doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí logistics xuyên biên giới, rút ngắn thời gian cung ứng, đồng thời mang đến cho nhà bán buôn và người bán hàng thương mại điện tử các phương án nhập hàng linh hoạt như đặt hàng số lượng nhỏ và bổ sung hàng nhanh chóng, phù hợp với nhịp độ kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

IEAE HANOI 2026 cũng hướng đến các văn phòng thu mua quốc tế đặt tại Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, thúc đẩy kết nối cung cầu hiệu quả. Thông qua chương trình kết nối giao thương B2B, triển lãm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đúng đối tác, nâng cao hiệu quả kết nối và mở ra cơ hội hợp tác thương mại thiết thực.

Nguồn hàng đa dạng, kết nối trực tiếp với nhà sản xuất, giao thương đúng nhu cầu – Triển lãm IEAE HANOI 2026 trân trọng chào đón các doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà nhập khẩu và khách mua hàng tại Việt Nam đến tham quan, tìm kiếm nguồn cung ứng và đối tác phù hợp.