Hơn 300 doanh nghiệp tham gia Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm (ảnh: Ban tổ chức)

Triển lãm năm nay có chủ đề “Growth in Motion” (Nhịp điệu tăng trưởng), do Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA) cùng Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu Xây dựng thành phố (SACA) cùng tổ chức

VIBE 2026 quy tụ hơn 300 doanh nghiệp với 700 gian hàng và giới thiệu hơn 10.000 giải pháp không gian sống hiện đại; tạo cơ hội giao thương, xúc tiến kinh doanh liên ngành quan trọng giữa kiến trúc, nội thất và xây dựng tại Việt Nam.

VIBE 2026 phản ánh nhịp điệu phát triển sôi động của thị trường nội địa, gắn liền với các chuyển dịch về xu hướng tiêu dùng và lựa chọn không gian sống mới. Triển lãm năm nay tiếp tục được nâng cấp về quy mô và tuyển chọn khắt khe đầu vào; nhằm kết nối hiệu quả toàn diện chuỗi cung ứng, từ nhà sản xuất vật liệu xây dựng, đơn vị thiết kế thi công, các xưởng thủ công mỹ nghệ cho đến người tiêu dùng.

Các đại biểu và khách mời tham quan một gian hàng tại triển lãm (Ảnh: Ban tổ chức)

Một điểm nổi bật tại triển lãm năm nay là sự xuất hiện lần đầu của “Không gian Triển lãm chung Thành phố Hồ Chí Minh”, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp HAWA thực hiện. Khu vực đặc biệt này quy tụ 24 doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ của Thành phố. Mỗi doanh nghiệp mang đến một thế mạnh riêng biệt, từ các sản phẩm mây-tre đan tinh xảo, sơn mài truyền thống đến đồ gỗ nội thất sáng tạo; tạo nên bức tranh đa sắc về năng lực chế tác, tư duy thiết kế và chuỗi cung ứng vững mạnh của doanh nghiệp thành phố.

VIBE 2026 còn mang đến chuỗi trải nghiệm phong phú với khu triển lãm VIBE Gallery Architecture, quy tụ 33 văn phòng kiến trúc đương đại, không gian tôn vinh các sản phẩm sáng tạo từ cuộc thi Hoa Mai Design Award, các hội thảo về nhiều ngành nghề và chủ đề liên quan. Trong đó, có diễn đàn V-Forum bàn về chủ đề tái định hình diện mạo và chất lượng sống Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2030-2035.

VIBE 2026 diễn ra đến ngày 3/10, dự kiến thu hút khoảng 15.000 lượt khách tham quan.