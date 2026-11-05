Hơn 300 doanh nghiệp điện tử tìm kiếm đối tác, nhà phân phối tại Việt Nam

IEAE Hanoi 2026 thu hút đông đảo khách tham quan ở nhiều lứa tuổi ngay trong ngày đầu tiên mở cửa. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Sáng 5/11, Triển lãm Quốc tế Điện tử và Thiết bị Thông minh Việt Nam 2026 (IEAE Hanoi 2026) mở cửa tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội. Khác với thông lệ các kỳ triển lãm, năm nay ban tổ chức không bố trí phiên khai mạc mà đón khách và triển khai kết nối giao thương ngay từ giờ mở cửa.

Triển lãm do Chaoyu Expo phối hợp cùng Công ty Vinexad tổ chức, diễn ra từ ngày 5 - 7/11/2026 tại Sảnh 2 - 3 Trung tâm Triển lãm Việt Nam, với hơn 550 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp trên diện tích trưng bày hơn 20.000 m2.

Phần lớn doanh nghiệp trưng bày đến từ các trung tâm sản xuất điện tử lớn của Trung Quốc như Thâm Quyến, Đông Quan, Ninh Ba, Trung Sơn, Phật Sơn.

Danh mục sản phẩm bao phủ gần như toàn bộ chuỗi ngành hàng điện tử tiêu dùng và gia dụng thông minh: thiết bị nghe nhìn, thiết bị đeo thông minh, phụ kiện điện thoại và máy tính bảng, phụ kiện máy tính và gaming, thiết bị livestream, điện tử ô tô, thiết bị nhà thông minh, linh kiện điện tử, thiết bị nhà bếp, thiết bị điện thân thiện môi trường và thiết bị chăm sóc sức khỏe cá nhân.

Kết nối B2B xuyên suốt 3 ngày triển lãm

Hoạt động trung tâm của triển lãm là chương trình kết nối giao thương B2B vận hành liên tục từ 9h - 17h trong cả 3 ngày. Tại đây, nhà sản xuất, nhà cung cấp gặp trực tiếp nhà nhập khẩu, nhà phân phối, đại lý, nhà bán lẻ và doanh nghiệp thương mại điện tử Việt Nam để trao đổi nhu cầu, xem mẫu và bàn điều kiện hợp tác.

Mặc dù bất đồng về ngôn ngữ, các hoạt động trao đổi, giao thương giữa các đối tác trong và ngoài nước vẫn diễn ra xuyên suốt triển lãm. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Ban tổ chức đồng thời xây dựng chương trình tham quan dành riêng cho khách mua hàng, kết hợp các phiên kết nối được sắp xếp trước, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn hàng từ sớm thay vì chờ đợi thụ động tại gian hàng.

Trong khuôn khổ triển lãm, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức đoàn doanh nghiệp tham quan, làm việc tại triển lãm vào ngày 6/11.

Khu trải nghiệm robot, đấu trường esports và chuỗi hoạt động tương tác

Song song với giao thương, triển lãm bố trí khu Robot Experience Zone với chủ đề "Khám phá thế giới robot - Trải nghiệm công nghệ tương lai", mở cửa từ 9h - 17h trong hai ngày 5 - 6/11, nơi khách tham quan trực tiếp trải nghiệm robot và các thiết bị công nghệ mới.

Khu Robot Experience Zone giúp khách hàng trải nghiệm trực tiếp với các sản phẩm robot thế hệ mới. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Trong hai ngày 6 - 7/11, khu IEAE Esports Arena hoạt động từ 9h đến 16h, cùng khu trải nghiệm thiết bị gaming, thu hút đông khách tham quan trẻ tuổi dùng thử thiết bị trước khi bàn chuyện đặt hàng.

Ở mảng gia dụng thông minh, nhiều thiết bị được trình diễn trực tiếp như máy chiên trứng tự động, thu hút khách dừng lại trải nghiệm.

Chuỗi hoạt động tương tác được bố trí đều trong ngày: minigame The Magic Ring - Chiếc vòng kỳ diệu từ 10h30 - 11h30 hằng ngày, minigame Spin & Win - Xoay Vần May, Quà Liền Tay vào buổi chiều và chương trình bốc thăm Lucky Draw "Chạm Công Nghệ - Rinh May Mắn" lúc 16h30 - 17h trong hai ngày đầu, giữ nhịp khách tham quan tại khu triển lãm đến cuối ngày.

Khu vực minigame trong khuôn khổ triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Doanh nghiệp Trung Quốc tìm đối tác phân phối, OEM/ODM và nhà máy tại Việt Nam

Khác với việc chỉ mang hàng sang bán, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc tại kỳ triển lãm này mang đến các sản phẩm thiết kế độc quyền, phát triển riêng cho thị trường Việt Nam, đáp ứng tiêu chuẩn chứng nhận trong nước, nhằm giúp nhà phân phối, đại lý xây dựng lợi thế cạnh tranh và hạn chế cạnh tranh về giá với sản phẩm tương đồng.

Nhiều đơn vị chào dịch vụ OEM, ODM và gia công theo thương hiệu riêng cho các thương hiệu nội địa và nhà nhập khẩu Việt Nam. Trong đó, OEM là hình thức gia công sản xuất theo thiết kế có sẵn của bên đặt hàng, còn ODM là hình thức nhà máy đảm nhận cả thiết kế lẫn sản xuất, bên đặt hàng chỉ gắn thương hiệu của mình lên sản phẩm.

Remax là thương hiệu phụ kiện điện tử tiêu dùng thuộc Hong Kong Refine Industrial (Asia) Limited hướng tới mở rộng hợp tác với nhà phân phối, nhà bán lẻ và kênh thương mại điện tử tại Việt Nam. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Với hai hình thức này, doanh nghiệp Việt Nam có thể đưa sản phẩm ra thị trường dưới thương hiệu riêng mà không phải đầu tư nhà máy hay bộ máy nghiên cứu, phát triển, qua đó rút ngắn thời gian nâng cấp, làm mới sản phẩm.

Bên cạnh sản phẩm hoàn chỉnh, nhóm doanh nghiệp linh kiện giới thiệu công nghệ sản xuất thông minh và giải pháp hỗ trợ chuỗi cung ứng, từ linh kiện cơ bản đến bộ phận tích hợp hoàn chỉnh cho điện tử tiêu dùng 3C, gia dụng thông minh và thiết bị viễn thông, hướng tới các nhà máy lắp ráp, đơn vị sửa chữa tại Việt Nam.

Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Một số doanh nghiệp còn giới thiệu năng lực sản xuất tại các nhà máy đặt ngay ở Việt Nam, với phương án đặt hàng số lượng nhỏ, bổ sung hàng nhanh cho nhà bán buôn và người bán thương mại điện tử. Triển lãm cũng hướng tới người bán trên các sàn thương mại điện tử, nhà bán hàng livestream và văn phòng thu mua quốc tế đặt tại Việt Nam, với nguồn hàng trực tiếp từ nhà máy theo giá xuất xưởng.

Zhanjiang Diato Electric Appliance Co., Ltd là một trong những trung tâm sản xuất thiết bị gia dụng lớn của Trung Quốc, được thành lập năm 2014 tại tỉnh Quảng Đông. Đến với triển lãm lần này, doanh nghiệp giới thiệu ba dòng sản phẩm chính gồm nồi cơm điện thông minh (lòng nồi inox 304 không lớp phủ, điều khiển cảm ứng LED, gia nhiệt 3D), nồi cơm điện cơ (lòng nồi gốm chống dính, thao tác một nút bấm) và nồi cơm mini công suất thấp cho người sống một mình, sinh viên và gia đình nhỏ.

Gian hàng Zhanjiang Diato Electric Appliance Co., Ltd. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Chia sẻ với Mekong ASEAN, đại diện Zhanjiang Diato Electric cho biết doanh nghiệp hiện đang cung cấp dịch vụ OEM, ODM với khả năng tùy chỉnh từ kiểu dáng, thương hiệu đến bao bì và sách hướng dẫn, thời gian phát triển sản phẩm rút ngắn còn khoảng 10 ngày. Tới IEAE Hanoi 2026, doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm đối tác nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam với cam kết nguồn cung ổn định, giao hàng nhanh cho thị trường nước ngoài.

Shantou Lingyue Zhichuang là nhà máy tại Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), chuyên nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các loại giá đỡ cho sản phẩm thông minh, gồm giá đỡ điện thoại, máy tính bảng và laptop, theo mô hình tích hợp nghiên cứu - sản xuất - bán hàng.

Khách tham quan trải nghiệm sản phẩm tại gian hàng Shantou Lingyue Zhichuang. Ảnh: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Chia sẻ với Mekong ASEAN, đại diện Shantou Lingyue Zhichuang cho biết, doanh nghiệp mang tới triển lãm lần này 120 sản phẩm, từ giá đỡ điện thoại gắn xe đạp, xe máy, giá đỡ từ tính, gậy selfie mini kết nối Bluetooth, giá đỡ đeo cổ, giá đỡ gắn khay cốc trên ô tô đến các mẫu giá đỡ gắn mũ bảo hiểm tạo hình ngộ nghĩnh. Đây là nhóm phụ kiện gắn trực tiếp với nhu cầu của người bán hàng livestream, nhà sáng tạo nội dung - những ngành nghề đang thu hút rất nhiều lao động ở nhiều lứa tuổi.

Thông qua IEAE Hanoi 2026, doanh nghiệp mong muốn được giới thiệu trực tiếp các dòng sản phẩm tới nhà phân phối, nhà nhập khẩu và người bán hàng trực tuyến tại Việt Nam, đồng thời tìm kiếm đối tác hợp tác lâu dài để đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ và các sàn thương mại điện tử trong nước.