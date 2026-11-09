Hơn 300 đoàn viên, thanh niên Lâm Đồng tham gia hội thi Tuyên truyền phòng, chống ma túy

Các đội thi tham gia hội thi Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội năm 2026

Hội thi có sự tham gia của 8 đội thi, thu hút hơn 300 đoàn viên, thanh niên đến cổ vũ. Các đội tranh tài qua 4 vòng thi gồm: chào hỏi, tuyên truyền, tranh biện và sân khấu hóa, với các nội dung xoay quanh kiến thức pháp luật, công tác phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội trong giới trẻ.

Thí sinh sáng tạo trong cách truyền tải kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy

Bằng những hình thức thể hiện sáng tạo như thuyết trình, xây dựng ý tưởng tuyên truyền, xử lý tình huống pháp luật và sân khấu hóa, các đội thi đã chuyển tải nhiều thông điệp thiết thực, góp phần giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật; đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện và chủ động phòng ngừa những nguy cơ liên quan đến ma túy, tệ nạn xã hội.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự, cổ vũ hội thi

Thông qua hội thi, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đổi mới theo hướng trực quan, gần gũi với giới trẻ. Qua đó khuyến khích đoàn viên, thanh niên nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tích cực lan tỏa lối sống lành mạnh và chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn.