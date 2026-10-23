Hơn 300 đại biểu tham gia Diễn đàn “Lắng nghe dân nói”

Các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh dự và chủ trì diễn đàn.

Cùng dự hội nghị có đồng Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại diễn đàn.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh nhấn mạnh: Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Đồng chí mong muốn tại diễn đàn sẽ được lắng nghe hội viên, phụ nữ, Nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đóng góp ý kiến và kiến nghị về chủ trương, chính sách; đề xuất các sáng kiến, giải pháp góp phần phát triển kinh tế tại địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Đặc biệt là phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận và thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội; những vấn đề còn bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách tại cơ sở; đồng thời chia sẻ các mô hình hay, cách làm hiệu quả từ thực tiễn lao động, sản xuất và đời sống.

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại diễn đàn.

Các đại biểu dự tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2026; tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên, phụ nữ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại diễn đàn.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, tại diễn đàn, các đại biểu đề nghị tỉnh có cơ chế chính sách quan tâm, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, khuyến khích hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tăng cường hướng nghiệp, đào tạo nghề cho phụ nữ. Đồng thời, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản.

Bên cạnh đó, các đại biểu kiến nghị nâng cao chất lượng y tế cơ sở; bổ sung nhân lực, trang thiết bị khám, chữa bệnh; hỗ trợ khám, tầm soát bệnh cho phụ nữ; huy động nguồn lực chăm lo trẻ em mồ côi, hộ nghèo và đối tượng yếu thế; nghiên cứu chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng.

Nhiều đại biểu đề nghị tỉnh quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn; bố trí cán bộ hỗ trợ hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại phụ nữ, trẻ em; nâng cao hiệu quả các mô hình hỗ trợ tại cộng đồng; tu bổ di tích lịch sử - văn hóa; bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy nghề truyền thống và các giá trị văn hóa địa phương.

Quang cảnh diễn đàn.

Phát biểu kết luận tại diễn đàn, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu.

Đồng chí khẳng định, những ý kiến tại diễn đàn đã phản ánh khá toàn diện những vấn đề đặt ra từ thực tiễn đời sống. Nhiều ý kiến không chỉ nêu khó khăn, vướng mắc mà còn đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ của chính quyền, cơ quan chức năng.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, khách quan, trung thực các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân; phân loại theo từng nhóm vấn đề, từng lĩnh vực để báo cáo cấp ủy và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

MTTQ tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc rà soát, theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị của Nhân dân; thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên đôn đốc việc trả lời, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.