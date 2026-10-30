Hơn 300 đại biểu quốc tế tham dự đêm quảng bá điện ảnh Việt Nam tại Tokyo

Các đại biểu quốc tế tham dự đêm quảng bá điện ảnh Việt Nam tại Tokyo. Ảnh HÀ TRUNG

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá điện ảnh Việt Nam nhân Liên hoan Phim quốc tế Tokyo lần thứ 39, hướng tới mở rộng hợp tác sản xuất, phát hành và thu hút các đoàn phim nước ngoài đến Việt Nam.

Chương trình do Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức. Tham dự có nhiều đại diện chính giới, tổ chức kinh tế, tài chính và công nghiệp điện ảnh hai nước.

Các khách mời gặp gỡ, kết nối chia sẻ thông tin trong chương trình Vietnam Night. Ảnh: HÀ TRUNG

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá điện ảnh có vai trò quan trọng trong giao lưu văn hóa, góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Các hoạt động xúc tiến tại Tokyo giúp quảng bá hình ảnh đất nước, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp và nghệ sĩ hai nước.

Tại chương trình, khách mời theo dõi video giới thiệu điện ảnh Việt Nam và Liên hoan Phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF).

Các nhà làm phim, tổ chức điện ảnh và đối tác Việt Nam gặp gỡ tại chương trình. Ảnh: HÀ TRUNG

Vietnam Night là hoạt động thứ ba trong chuỗi xúc tiến điện ảnh Việt Nam tại Tokyo năm nay. Ngày 29-10, hội thảo với chủ đề “Điện ảnh Việt Nam trong một châu Á kết nối: Bản sắc văn hóa, sáng tạo và hợp tác quốc tế” tạo diễn đàn trao đổi giữa các nhà quản lý, chuyên gia và người làm phim.

Hội thảo Điện ảnh Việt Nam trong một châu Á kết nối. Ảnh: HÀ TRUNG

Phát biểu tại hội thảo, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ gìn bản sắc dân tộc trong sáng tạo nghệ thuật. Bà xem đây là gốc rễ để phim Việt chạm đến cảm xúc khán giả toàn cầu.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu khẳng định điện ảnh là cầu nối nhân văn quan trọng, giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị hai nước.

Sự kiện gồm hai phiên thảo luận trọng tâm: bàn về giải pháp bảo tồn lưu trữ, phát hành thương mại và tăng cường hợp tác sản xuất; chia sẻ kinh nghiệm từ mô hình Ủy ban Điện ảnh Nhật Bản.

Lãnh đạo TP Hải Phòng và Quảng Ninh đã giới thiệu thế mạnh bối cảnh, đề xuất mô hình liên kết "Hai địa phương, một điểm đến" nhằm thu hút các đoàn làm phim quốc tế.