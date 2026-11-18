Ngày Văn hoá Việt Nam

Trên diện tích gần 400 m², trưng bày giới thiệu hơn 300 hiện vật, cổ vật cùng hệ thống tài liệu khoa học, hình ảnh, bản đồ và sơ đồ minh họa, được bố cục thành hai chủ đề chính: “Dấu ấn khởi nguồn và dòng chảy Văn hóa Việt” và “Tinh hoa văn hóa và kỹ - mỹ thuật”.

Trong đó, phần thứ nhất đưa công chúng trở về những dấu mốc khởi nguồn của văn hóa dân tộc thông qua các hiện vật thuộc văn hóa Phùng Nguyên, như công cụ, vũ khí, đồ trang sức bằng đá, phản ánh đời sống vật chất và kỹ thuật chế tác của cư dân thời kỳ này.

Trưng bày thu hút sự quan tâm của đông đảo người yêu cổ vật. Ảnh: Tường Hân

Tiếp đó là các sản phẩm đồ đồng tiêu biểu của văn hóa Đông Sơn như trống, thạp, dao, tượng và linh vật, thể hiện trình độ luyện kim, nghệ thuật tạo hình và sức sáng tạo của người Việt cổ.

Không gian còn giới thiệu các loại hình đồ gốm Việt Nam qua những triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, Nguyễn, cho thấy sự phát triển của kỹ thuật chế tác và nghệ thuật trang trí qua các thời kỳ.

Phần thứ hai, “Tinh hoa văn hóa và kỹ - mỹ thuật”, tập trung giới thiệu những thành tựu nghệ thuật, thủ công mỹ nghệ từ thời Lê Trung Hưng, Tây Sơn đến triều Nguyễn. Nổi bật là các nhóm hiện vật ấn, kiếm, đồ ban cấp, vật dụng cung đình, kim bài, kim khánh, kim bội; cùng hệ thống triều phục, tranh thêu, ấm chén, lư đỉnh, văn phòng tứ bảo và các sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo.

Bên cạnh đó, trưng bày còn giới thiệu đồ pháp lam, đồ gỗ chạm khảm, gỗ sơn son thếp vàng và các sản phẩm đồ sứ ký kiểu có niên đại từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XX. Những hiện vật này không chỉ phản ánh trình độ kỹ thuật, thẩm mỹ của người Việt mà còn cho thấy quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa, tiếp thu tinh hoa bên ngoài và sáng tạo nên những giá trị mang bản sắc riêng.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Đình Tiến, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hải Phòng nhấn mạnh, điểm nổi bật của trưng bày không chỉ nằm ở giá trị lịch sử, niên đại hay độ tinh xảo của hiện vật mà còn ở những câu chuyện văn hóa được gửi gắm qua mỗi cổ vật. Mỗi hiện vật là một chứng tích lịch sử, một thông điệp từ quá khứ, giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về cội nguồn, bản sắc và sức sáng tạo bền bỉ của dân tộc.

Theo ông Vũ Đình Tiến, Hải Phòng là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ và giao thoa những giá trị đặc sắc của vùng đất Cảng và xứ Đông. Trong không gian phát triển mới sau sáp nhập, hệ thống di sản của thành phố ngày càng phong phú, đa dạng, đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Nhiều cổ vật phản ánh trình độ chế tác tinh xảo và nghệ thuật tạo hình qua các thời kỳ lịch sử. Ảnh: Tường Hân

Thông qua việc giới thiệu các bộ sưu tập cổ vật phong phú, “Hành trình Di sản Việt” góp phần đưa công chúng đến gần hơn với những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật của dân tộc; khơi dậy niềm tự hào, nâng cao ý thức trân trọng, bảo tồn và phát huy di sản, đặc biệt trong thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp tăng cường giao lưu, hợp tác chuyên môn giữa các cơ quan, đơn vị, đồng thời khuyến khích các nhà sưu tập chia sẻ những bộ sưu tập cổ vật có giá trị với cộng đồng.

Trưng bày mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 8/12/2026 tại Nhà trưng bày Bảo tàng Hải Phòng, số 66 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng.