Hơn 300 chuyến bay bị hủy sau vụ tập kích sân bay Riyadh

Dữ liệu thời gian thực của AirNav Radar cho thấy hơn 332 chuyến bay tại sân bay King Khalid đã bị hủy, trong khi ít nhất 223 chuyến khởi hành bị hoãn và chưa ấn định giờ cất cánh mới.

Máy bay của hãng hàng không Saudi Arabian Airlines bị phá hủy ngày 8 tháng 10 năm 2026. Nguồn: express.co.uk

Một máy bay chở khách của hãng hàng không quốc gia Saudia bốc cháy khi đang đỗ tại nhà ga và bị hư hại nặng. Phi cơ không chở hành khách vào thời điểm xảy ra sự việc. Một khu vực trong nhà ga cũng được cho là bị ảnh hưởng.

Lực lượng Houthi tại Yemen nhận trách nhiệm, tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào sân bay King Khalid. Nhóm này sau đó cho biết tiếp tục sử dụng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái để tấn công các sân bay ở Riyadh và Najran.

Đây là ngày thứ ba liên tiếp Houthi tập kích các sân bay dân sự, cơ sở quân sự và hạ tầng trọng yếu tại Arab Saudi.

Liên quân do Arab Saudi dẫn đầu thông báo đã đánh chặn hai tên lửa đạn đạo hướng về Riyadh. Mảnh vỡ sau vụ đánh chặn rơi xuống một trường mẫu giáo và khu phức hợp y tế, gây thiệt hại về tài sản. Chưa có thông tin thương vong trong hai sự cố này.

Các cuộc tấn công vào sân bay Riyadh và Abha những ngày qua đã khiến ba người thiệt mạng và 36 người bị thương. Hàng loạt hãng hàng không quốc tế phải tạm dừng hoặc điều chỉnh các chuyến bay đến Riyadh.

Diễn biến mới xảy ra trong bối cảnh giao tranh tại Yemen leo thang, khi liên quân Arab Saudi triển khai Chiến dịch Bình minh Yemen nhằm hỗ trợ lực lượng chính phủ giành lại các khu vực do Houthi kiểm soát.

Lực lượng chính phủ Yemen tuyên bố đã tái kiểm soát thành phố cảng chiến lược Mocha cùng một số vị trí gần eo biển Bab el-Mandeb, tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với vịnh Aden. Tuy nhiên, Houthi bác thông tin này và khẳng định các đơn vị của họ vẫn hiện diện tại Mocha.

Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đang xem xét hỗ trợ Arab Saudi theo thỏa thuận hợp tác ba bên, trong đó có các năng lực phòng không, tác chiến điện tử và hỗ trợ kỹ thuật.