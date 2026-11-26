Tòa chung cư CC-01 thuộc Dự án Khu nhà ở xã hội An Phước tại xã An Phước có kế hoạch cất nóc trong tháng 12-2026. Ảnh: CTV

Trong đó, tòa chung cư CC-01 gồm 339 căn hộ đang thi công đến sàn tầng 7, dự kiến cất nóc trước ngày 25-12-2026 và bàn giao căn hộ vào tháng 6-2027; tòa chung cư CC-02 với 810 căn hộ đang triển khai phần móng, dự kiến bàn giao vào tháng 12-2027.

Mô hình thiết kế Dự án Khu nhà ở xã hội An Phước tại xã An Phước. Ảnh: ĐVCC

Dự án nêu trên có quy mô 7,3ha, gồm 2 tòa chung cư nhà ở xã hội với hơn 1,1 ngàn căn hộ và 1 tòa chung cư thương mại. Ngoài ra còn có các công trình hạ tầng, tiện ích như trường mầm non, trạm y tế.

Các căn hộ nhà ở xã hội có diện tích từ 31,5-70m², thiết kế từ 1-3 phòng ngủ, hướng đến nhu cầu của công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách. Người mua nhà được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo quy định của Nhà nước. Chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục để mở bán.