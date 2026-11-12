Hơn 300 cán bộ được tập huấn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 12-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn xây dựng danh mục nhiệm vụ, dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035. Hơn 300 cán bộ là lãnh đạo, chuyên viên các xã, phường tham dự.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các sở: Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Dân tộc và Tôn giáo trao đổi, hướng dẫn các nội dung liên quan đến chương trình như: Xây dựng danh mục nhiệm vụ, dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý.

Đặc biệt, lớp tập huấn đã dành nhiều thời gian để cán bộ cấp xã trao đổi, thông tin về những khó khăn, vướng mắc, những điểm chưa rõ, chưa thống nhất trong các chỉ tiêu, tiêu chí của chương trình. Cán bộ chuyên môn các sở, ngành liên quan tập trung giải thích, trao đổi, hướng dẫn cụ thể, đảm bảo việc thực hiện các nội dung của chương trình được thông suốt, thống nhất, nhất là trong việc xác định đầy đủ mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ, nội dung thực hiện, danh mục nhiệm vụ, dự án và phương án phân bổ nguồn lực trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035.

Ông Võ Văn Công trao đổi tại lớp tập huấn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, ông Võ Văn Công - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh: Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, nhằm thống nhất phương pháp rà soát, cách thức lập danh mục nhiệm vụ, dự án theo đúng quy định. Các sở chủ trì chuyên ngành trực tiếp hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho các địa phương, đơn vị về cách thức lập đề xuất, bảo đảm tính cần thiết, quy mô, đánh giá sự phù hợp theo quy định, đối tượng thụ hưởng, kết quả đầu ra và khả năng cân đối nguồn lực.

Sau đợt tập huấn này, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các xã, phường và cơ quan, đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ đề xuất danh mục nhiệm vụ, dự án thực hiện chương trình, gửi về các sở chuyên môn trước ngày 18-11. Từ ngày 18 đến 30-11, các sở chủ trì tiến hành rà soát, đối soát với các địa phương; tổng hợp danh mục nhiệm vụ, dự án và nhu cầu kinh phí thuộc lĩnh vực phụ trách để gửi về Sở Tài chính và UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Được biết, tháng 8-2026, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 46 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc, miền núi. Chương trình được hình thành trên cơ sở hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia trước đây như: Xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; các chương trình về văn hóa, giáo dục, y tế…