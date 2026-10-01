Hơn 300 cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ Quân đội tranh tài tại Cần Thơ

Ngày 1/10, Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam khai mạc tại thành phố Cần Thơ.

Ngay sau lễ khai mạc, các cán bộ Đoàn bước vào phần thi năng khiếu, nhằm thể hiện kỹ năng, bản lĩnh và khả năng truyền cảm hứng tới đoàn viên, thanh niên.

Video: Hình ảnh khai mạc và một số phần thi tại Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Nam.

Với chủ đề “Thủ lĩnh Đoàn tiên phong quyết thắng”, hội thi khu vực phía Nam quy tụ 18 đội với hơn 300 cán bộ Đoàn và tuyên truyền viên tiêu biểu.

Không chỉ là cuộc đua tìm người giỏi kiến thức hay có năng khiếu nổi bật, hội thi hướng tới một yêu cầu rộng hơn: người cán bộ Đoàn phải biết biến những nội dung tưởng như khô cứng thành câu chuyện gần gũi với người trẻ.

Những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, Quân đội; nghị quyết, chương trình hành động của Đoàn; truyền thống 95 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 75 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị được đặt vào những cách truyền tải dễ hiểu, có sức thuyết phục hơn.

Nét mới nổi bật tại hội thi năm nay là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong phần thi kiến thức, bảo đảm tính công khai, minh bạch, chính xác và tối ưu thời gian điều hành. Bên cạnh đó, phần thi tuyên truyền được thiết kế theo hình thức sân khấu hóa kết hợp các phương tiện trực quan sinh động.

Theo Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, những thủ lĩnh Đoàn áo lính không chỉ tập hợp thanh niên, mà phải góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ Quân đội.

Thượng tướng Lê Quang Minh trao cờ lưu niệm tặng các đội thi.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nhấn mạnh hội thi không chỉ là hoạt động thi tài mà còn là một đợt sinh hoạt chính trị, lớp bồi dưỡng thực tiễn và diễn đàn để cán bộ Đoàn, tuyên truyền viên trẻ giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.

Đặt yêu cầu cao hơn đối với những “thủ lĩnh” trẻ, Thượng tướng Lê Quang Minh nhắn nhủ: “Mình không chỉ là người tổ chức hoạt động cho thanh niên, mà còn là người truyền lửa; không chỉ là người triển khai phong trào, mà còn là người định hướng; không chỉ tập hợp thanh niên, mà phải góp phần hình thành nhân cách, bản lĩnh, lý tưởng và trách nhiệm của thế hệ trẻ Quân đội”.

Theo Ban tổ chức, hội thi không chỉ hướng tới những giải thưởng. Điều được chờ đợi hơn là những cách làm mới được tìm thấy, những kinh nghiệm được sẻ chia và mang trở lại đơn vị. Để sau sân khấu hội thi, mỗi “thủ lĩnh” trẻ tiếp tục là người gần thanh niên, hiểu thanh niên và đủ sức truyền lửa cho đồng đội trong từng nhiệm vụ.