Hơn 300 cán bộ Công đoàn tham gia tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu truyền đạt tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hòa

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đồng Nai Bùi Thị Bích Thủy nhấn mạnh: Việc đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2026-2031 có ý nghĩa quan trọng, cấp thiết. Trước yêu cầu đổi mới, công tác truyền thông Công đoàn không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin một chiều mà cần chuyển mạnh sang hướng chủ động, chuyên nghiệp, hiện đại và thiết thực, gắn hoạt động truyền thông với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026. Ảnh: Nguyễn Hòa

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên truyền đạt 3 chuyên đề, gồm: Bối cảnh tình hình và những vấn đề đặt ra đối với Công đoàn Việt Nam hiện nay; truyền thông Công đoàn và cách xử lý khủng hoảng truyền thông Công đoàn; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, hội nghị còn tập trung hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác truyền thông Công đoàn; tập huấn an toàn thông tin mạng, bảo mật thông tin trong quá trình tuyên truyền, viết tin, bài và hoạt động trên mạng xã hội. Các đại biểu cũng được trang bị kỹ năng nhận diện đường link không an toàn, nâng cao ý thức kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Các cán bộ Công đoàn tham dự Hội nghị tập huấn báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2026. Ảnh: Nguyễn Hòa

Thông qua hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên Công đoàn được cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, góp phần đổi mới phương thức truyền thông, nâng cao hiệu quả tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các hoạt động Công đoàn đến đoàn viên, người lao động.