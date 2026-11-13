Hơn 300 cán bộ công đoàn cơ sở ở Hà Tĩnh tham gia tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

300 cán bộ công đoàn cơ sở tham gia tập huấn

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Thế Hoàn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; bà Phạm Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các cán bộ công đoàn chuyên trách, đại diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thế Hoàn nhấn mạnh, trong bối cảnh tổ chức và hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ công đoàn ngày càng cao.

Thực tiễn hoạt động tại cơ sở đòi hỏi cán bộ công đoàn không chỉ nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật mà còn phải thành thạo nghiệp vụ, có kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Ông Nguyễn Thế Hoàn – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi tập huấn.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, hội nghị là dịp để cán bộ công đoàn cập nhật kiến thức, bổ sung kỹ năng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Đồng thời, đề nghị các học viên nghiêm túc tiếp thu, tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và vận dụng hiệu quả kiến thức được trang bị vào hoạt động tại cơ sở.

Tập huấn nhiều nội dung nghiệp vụ thiết thực

Tại Hội nghị, các học viên được tập huấn nhiều nội dung nghiệp vụ thiết thực như: điều kiện, quy trình kết nạp đoàn viên tại doanh nghiệp, đơn vị đã có tổ chức công đoàn; kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt CĐCS.

Bên cạnh đó, hội nghị tập trung hướng dẫn công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; tổ chức phong trào thi đua, công tác khen thưởng; thương lượng, ký kết và giám sát thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp.

Các học viên cũng được trang bị kỹ năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng đoàn viên và xử lý thông tin từ cơ sở.

Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ CĐCS được bổ sung kiến thức, kỹ năng và phương pháp công tác, từ đó nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Qua đó, góp phần phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao hiệu quả thương lượng, đối thoại và chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động.