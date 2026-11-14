Hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ người dân Cà Mau khôi phục sản xuất sau mưa lũ

Lúa bị ngập do mưa lớn kéo dài

Trước đó, các đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 19 đến 27-9-2026 đã gây ngập úng cục bộ trên diện rộng tại nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Theo báo cáo, thiên tai làm hơn 4.500 ha cây trồng của hơn 4.700 hộ dân trên địa bàn 16 xã, phường bị ảnh hưởng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 896, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau, hỗ trợ người dân xã Tân Lộc thu hoạch lúa bị ngập

Để đảm bảo nguồn vốn hỗ trợ đến tay người dân nhanh chóng và đúng mục đích, UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính thông báo kinh phí và hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng quy định hiện hành. Sở NN-MT chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả kiểm tra, thẩm định mức độ thiệt hại thực tế tại cơ sở.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Khánh Hưng (tỉnh Cà Mau) hỗ trợ người dân thu hoạch lúa hè thu bị ngập úng

UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu chính quyền 16 xã, phường rà soát kỹ lưỡng, chính xác từng đối tượng bị ảnh hưởng, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bỏ sót hay trục lợi chính sách. Việc chi trả tiền hỗ trợ phải được thực hiện trực tiếp đến tận tay các tổ chức, cá nhân và niêm yết công khai, minh bạch danh sách nhận tiền tại trụ sở UBND xã, phường, khóm, ấp theo đúng quy định.