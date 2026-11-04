Hơn 30 quốc gia khuyến cáo người dân trữ nhu yếu phẩm cho tình huống khẩn cấp, vì sao vậy?

Minh họa về các thực phẩm, vật dụng mà chính phủ Đức khuyến nghị các hộ gia đình chuẩn bị và sử dụng trong những tình huống khẩn cấp. (Ảnh: Reuters).

Theo tờ New York Sun, tính đến ngày 1/11, 33 quốc gia và vùng lãnh thổ trên 6 châu lục đã chính thức khuyến nghị người dân dự trữ thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm khẩn cấp.

Châu Âu là khu vực có số quốc gia đưa ra khuyến nghị nhiều nhất, bao gồm Anh, Ireland, Pháp, Đức, Hà Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan cùng một số nước vùng Baltic và Đông Âu.

Tại Bắc Mỹ, cả Mỹ, Canada và Mexico đều đã đưa ra hướng dẫn về vật dụng cần dự trữ. Trang web của các cơ quan chính phủ Mỹ khuyến nghị người dân nên chuẩn bị nguồn cung ứng đủ dùng trong ít nhất ba ngày, lý tưởng nhất là lên đến hai tuần.

Ở châu Á, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines và Singapore cũng đã đưa ra những khuyến nghị tương tự. Ông Goshi Hosono, Bộ trưởng phụ trách quản lý thiên tai của Nhật Bản, cho biết: “Tôi muốn khuyến nghị người dân chuẩn bị nguồn dự trữ đủ dùng trong ít nhất ba ngày, hoặc tốt nhất là một tuần. Xin hãy chuẩn bị sẵn thực phẩm, vật dụng vệ sinh và nước uống tại nhà để có thể xoay xở ngay cả khi không nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ”.

Danh sách này tiếp tục được nối dài vào ngày 2/11, khi Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai (DDPM) thuộc Bộ Nội vụ Thái Lan khuyến nghị các hộ gia đình chuẩn bị túi khẩn cấp với đầy đủ vật dụng thiết yếu, đủ đáp ứng nhu cầu trong 72 giờ

Dù hướng dẫn cụ thể giữa các nước có sự khác biệt, những khuyến nghị trên đều có một số điểm chung. Trong ít nhất ba ngày, mỗi hộ gia đình nên chuẩn bị khoảng 3,8 lít nước cho mỗi người mỗi ngày, cùng với thực phẩm có thể bảo quản lâu. Các vật dụng thiết yếu khác gồm radio chạy bằng pin, đèn pin, bộ sơ cứu y tế, thuốc kê đơn đủ dùng trong một tuần và các sản phẩm vệ sinh cá nhân.

Mỗi quốc gia có những lý do riêng để khuyến khích người dân chuẩn bị nguồn dự trữ. Nhật Bản thường xuyên phải đề phòng nguy cơ xảy ra các trận động đất lớn. Australia lo ngại những thảm họa thiên nhiên như lốc xoáy, lũ lụt và cháy rừng. Trong khi đó, một số quốc gia châu Âu ngày càng cảnh giác trước các rủi ro quân sự tại khu vực biên giới.

Anh viện dẫn các nguy cơ như thảm họa khí hậu, tấn công mạng và gián đoạn cơ sở hạ tầng. Mỹ thì vẫn đang trong tình trạng xung đột với Iran.

Điều thu hút sự chú ý là nhiều cảnh báo được đưa ra trong khoảng thời gian tương đối gần nhau, và người dân tại nhiều nước vốn đã quen với một thời kỳ hòa bình và ổn định kéo dài.

Các dịch vụ tiện ích vận hành hiệu quả cùng chuỗi cung ứng thông suốt đã trở thành điều hiển nhiên trong đời sống thường nhật. Nước sạch luôn sẵn có, thực phẩm có thể được giao tận cửa chỉ trong 30 phút với vài thao tác trên điện thoại. Khi thiên tai xảy ra, người dân cũng thường trông đợi các hoạt động cứu hộ, cứu trợ kịp thời từ chính phủ, đặc biệt trong “72 giờ vàng” đầu tiên.

Tuy nhiên, thời tiết cực đoan, sự phức tạp ngày càng tăng của các hệ thống xã hội và tác động từ chiến sự có thể khiến chính phủ khó cung cấp sự hỗ trợ đầy đủ trong giai đoạn đầu của một thảm họa.

Hơn nữa, trong thời đại số, hoạt động cứu hộ cũng phụ thuộc rất lớn vào các hệ thống thông tin liên lạc. Trong khi đó thì chiến sự, tấn công mạng hoặc thiên tai đều có thể gây mất kết nối internet trên diện rộng, làm gián đoạn liên lạc hoặc tê liệt hệ thống cung cấp điện và nước. Với kịch bản này, lực lượng cứu hộ có thể không đủ khả năng tiếp cận tất cả những người cần giúp đỡ trong thời gian ngắn.

Thông qua việc khuyến khích người dân chuẩn bị sẵn nguồn cung ứng đủ dùng trong ba ngày, các chính phủ đang nỗ lực ngăn chặn tình trạng thiếu hụt dẫn đến hỗn loạn trên diện rộng trong vòng 48 giờ kể từ cú sốc ban đầu.

Dù không liên quan trực tiếp đến, vụ tấn công vào sàn Binance tuần trước, gây thiệt hại 6,3 tỷ USD, đã làm dấy lên lo ngại về khả năng tội phạm mạng sử dụng AI để tấn công hệ thống tài chính toàn cầu - cũng như những hạ tầng thiết yếu khác - bằng các phương thức chưa từng có tiền lệ.