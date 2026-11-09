Hơn 30 phút căng thẳng cứu nam thanh niên 20 tuổi có ý định nhảy cầu Hoàng Long, lý do khiến nhiều người xót xa

Theo Cổng thông tin Bộ Công an, khoảng 11h45 ngày 5/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực cầu Hoàng Long, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nam thanh niên khoảng 20 tuổi đứng trên cầu với biểu hiện tâm lý bất thường, nghi có ý định nhảy cầu tự tử.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Hồng Quang làm tổ trưởng lập tức triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn. Trong khi một số cán bộ, chiến sĩ tổ chức phân luồng giao thông, những người còn lại tiếp cận, kiên trì trò chuyện, động viên và trấn an tinh thần nam thanh niên nhằm ngăn chặn hành động đáng tiếc.

Tổ công tác đã tiếp cận và đưa B. về trụ sở Công an phường Hàm Rồng an toàn, sau đó thông báo cho gia đình đến đón về nhà.

Sau hơn 30 phút vận động, thuyết phục, lực lượng chức năng đã tiếp cận thành công, đưa nam thanh niên về trụ sở Công an phường Hàm Rồng an toàn.

Qua xác minh, người này được xác định là Đ.H.B. (SN 2006), trú tại xã Hoằng Giang, tỉnh Thanh Hóa. Tổ công tác sau đó phối hợp với Công an phường Hàm Rồng liên hệ, thông báo cho gia đình đến đón B. về nhà.

Theo thông tin từ gia đình, thời gian gần đây, do công việc không ổn định, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên B. bị ảnh hưởng về tâm lý, dẫn đến những suy nghĩ và hành động tiêu cực.

Việc phát hiện, tiếp cận và kịp thời ngăn chặn nam thanh niên có ý định nhảy cầu của tổ công tác đã giúp tránh nguy cơ xảy ra sự việc đau lòng.