Cuộc trở về từ lằn ranh sinh tử

Mỗi ngày, ông Nguyễn Đình Lợi (sinh năm 1956, xã Diễn Châu, Nghệ An) lại điều khiển chiếc xe lăn đến Di tích lịch sử Đài tưởng niệm liệt sĩ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), cách nhà hơn 1km. Đến cổng, ông chống gậy, chậm rãi di chuyển vào bên trong, lấy dụng cụ rồi bắt đầu công việc quen thuộc: lau lư hương, vệ sinh bia đá, quét lá và chăm chút từng góc khuôn viên.

Những động tác tưởng chừng đơn giản ấy trở thành công việc gắn bó với người thương binh mang tỷ lệ tổn thương cơ thể 91% suốt 31 năm qua.

Ít ai biết, phía sau dáng người chậm chạp, đôi chân khó khăn trong từng bước đi là một thời tuổi trẻ ông từng đi qua những chiến trường khốc liệt, hai lần bị thương nặng và trải qua hành trình giành giật sự sống đầy gian nan.

Thương binh Nguyễn Đình Lợi.

Tháng 12/1974, chàng trai 18 tuổi Nguyễn Đình Lợi xung phong nhập ngũ. Ông tham gia chiến đấu, cùng đồng đội tiến về Tây Ninh trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, góp sức vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Hòa bình lập lại, ông được điều động ra Bắc, sau đó tham gia Đại đội Trinh sát 20, Trung đoàn 176, Binh đoàn 678, sang Lào thực hiện nhiệm vụ quốc tế, giúp bạn truy quét các nhóm phỉ và bảo vệ đoàn chuyên gia Việt Nam.

Cuối năm 1977, trong một lần làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho đoàn tùy viên quân sự Việt Nam, chiếc ô tô chở ông lọt vào ổ phục kích của địch. Ông bị thương nhưng vẫn cùng đồng đội bảo vệ an toàn cho thủ trưởng.

Chưa kịp hồi phục hoàn toàn, người lính trinh sát lại tiếp tục nhiệm vụ. Năm 1979, trong lúc bám vào mỏm đá quan sát tình hình tại khu vực Bolykhamxay (Lào), ông bất ngờ trúng đạn pháo M79. Mỏm đá vỡ tung, ông rơi xuống vực sâu, bị chấn thương cột sống nghiêm trọng.

Đài tưởng niệm liệt sĩ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.

Được đưa về nước bằng trực thăng, ông trải qua nhiều cuộc phẫu thuật tại các bệnh viện quân đội. Có thời điểm, ông đối mặt nguy cơ nằm bất động suốt phần đời còn lại.

“Tôi nhờ người buộc dây mềm vào khung cửa sổ, dùng hai tay tự kéo cơ thể ngồi dậy. Ròng rã, kiên trì một năm, đôi chân tôi mới tìm lại được chút cảm giác. Ba năm sau, tôi có thể vịn tường di chuyển từng bước nhỏ, dẫu mỗi bước đi khiến tôi đau vã mồ hôi”, ông Lợi nhớ lại.

Bằng nghị lực của người lính, ông kiên trì tập luyện, từng chút một giành lại khả năng vận động. Năm 1986, sau thời gian điều dưỡng, ông xin trở về sống cùng gia đình ở quê nhà.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương vẫn theo ông suốt cuộc đời. Từ người lính từng băng rừng, vượt suối, ông phải học cách thích nghi với cuộc sống thường ngày trong một cơ thể không còn lành lặn.

Ông Lợi có hơn 30 năm chăm sóc Đài tưởng niệm.

Điều khiến ông day dứt hơn cả là mình may mắn trở về, trong khi nhiều đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại nơi rừng sâu, núi thẳm.

Lặng lẽ trả món nợ ân tình

Trở về quê nhà, cuộc sống của vợ chồng ông Lợi không ít khó khăn. Năm 1995, khi huyện Diễn Châu xây dựng Đài tưởng niệm liệt sĩ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh tại xã Diễn Ngọc cũ, ông Hà Duy Cầu - Bí thư Huyện ủy Diễn Châu thời điểm đó, ngỏ ý nhờ ông trông coi công trình.

Mang thương tật nặng, ông Lợi vẫn cần mẫn, thầm lặng với công việc của mình.

Công việc ban đầu chủ yếu là mở, đóng cổng, hướng dẫn các đoàn đến dâng hương. Việc vệ sinh, chăm sóc khuôn viên dự kiến có các trường học cùng tham gia. Với gia đình ông Lợi, khoản hỗ trợ đi kèm công việc cũng phần nào giúp vơi bớt khó khăn. Nhưng điều khiến ông nhận lời không chỉ là sự giúp đỡ ấy.

“Nhiều đồng đội hy sinh ngay trước mắt tôi, có nhiều người đang nằm trong rừng sâu, núi thẳm. Tôi tuy bị thương nặng nhưng còn được trở về với gia đình, quê hương. Tôi muốn tri ân những người đã ngã xuống bằng việc vừa với sức của mình, phù hợp với khả năng của mình”, ông Lợi chia sẻ.

Từ đó, công việc trông coi di tích trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người thương binh. Ngoài mở cửa, đón các đoàn khách, ông chủ động nhận thêm việc cắt cỏ, quét dọn, giữ cho khuôn viên luôn sạch sẽ, trang nghiêm.

Tấm bia ghi danh các liệt sĩ tại Đài tưởng niệm phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh.

Đài tưởng niệm là nơi ghi dấu cuộc biểu tình ngày 7/11/1930, khi hàng nghìn người dân tập trung đấu tranh trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Cuộc biểu tình bị đàn áp đẫm máu, khiến 28 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Với ông Lợi, chăm sóc nơi tưởng niệm không đơn thuần là giữ gìn cảnh quan. Đó còn là cách để những hy sinh của các thế hệ đi trước được nhắc nhớ, để người đến sau hiểu hơn về lịch sử quê hương.

Mỗi khi có học sinh, sinh viên hoặc các đoàn khách đến dâng hương, ông lại giới thiệu về di tích, kể những câu chuyện lịch sử bằng sự trân trọng của một người từng trải qua chiến tranh. Ông mong những gì mình biết, mình chứng kiến và gìn giữ có thể góp phần khơi dậy lòng yêu nước trong thế hệ trẻ.

Vượt qua những di chứng chiến tranh, ông Lợi vẫn gắn bó với công việc chăm sóc di tích lịch sử.

“Là người đi qua chiến tranh, tôi chỉ mong góp chút sức mình để truyền dạy lịch sử, giữ gìn và thắp lên ngọn lửa yêu nước trong trái tim thế hệ trẻ. Với tôi, đó là cách tốt nhất để tri ân những đồng chí, đồng bào đã ngã xuống”, ông Lợi bộc bạch.

Năm 2025, các địa điểm ghi dấu phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) tại Nghệ An, trong đó có đài tưởng niệm ở Diễn Ngọc, được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Lượng khách đến tham quan, dâng hương tăng lên, công việc của ông cũng nhiều hơn.

Những ngày trái gió trở trời, vết thương cũ lại hành hạ, việc đi lại càng khó khăn. Thế nhưng, chừng nào sức khỏe còn cho phép, ông vẫn muốn tiếp tục công việc đã gắn bó hơn nửa đời người.

Thương binh Nguyễn Đình Lợi (hàng đầu, thứ 6 từ phải qua) trong lần ra Hà Nội báo công tại Phủ Chủ tịch.

Ông Đào Hồng Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Châu, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của thương binh Nguyễn Đình Lợi trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di tích.

“Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, xã vẫn duy trì mức hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng để thương binh Nguyễn Đình Lợi chăm sóc, bảo vệ và giới thiệu di tích tới người dân, du khách. Khoản kinh phí này thực tế chỉ mang tính chất động viên, điều đáng quý hơn cả là tâm huyết và sự tận tụy của ông với công việc thầm lặng này”, ông Thanh chia sẻ.