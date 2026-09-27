Hơn 30 kỳ thủ tranh tài tại Giải cờ tướng Hội Lão kỳ thủ Lạng Thương mở rộng

Ông Nguyễn Bình Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Lão kỳ thủ Lạng Thương phát biểu chào mừng.

Hội Lão kỳ thủ Lạng Thương được thành lập ngày 1/10/2018 với gần 30 hội viên là người cao tuổi; có chung niềm đam mê cờ tướng, sinh sống tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Giang trước đây. Hội viên gồm nhiều thành phần, nghề nghiệp khác nhau, trong đó có nguyên các cán bộ công an, quân đội, doanh nhân, công nhân, bác sĩ, kỹ sư, luật sư...

Trong 8 năm hoạt động, Hội duy trì các hoạt động giao lưu, tổ chức nhiều giải cờ tướng, tạo điều kiện để hội viên rèn luyện sức khỏe, giao lưu, gắn kết tình cảm.

Các kỳ thủ bước vào tranh tài.

Giải cờ tướng Hội Lão kỳ thủ Lạng Thương mở rộng lần thứ IV – năm 2026 thu hút hơn 30 kỳ thủ đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Các kỳ thủ thi đấu 7 ván theo hệ Thụy Sĩ; việc bốc thăm, xếp cặp được thực hiện bằng phần mềm máy tính. Ban tổ chức trao giải đồng đội và các giải cá nhân cho các kỳ thủ đạt thành tích tại giải.

Quang cảnh giải đấu.

Giải đấu nhận được sự ủng hộ về vật chất của nhiều nhà tài trợ và câu lạc bộ, góp phần bảo đảm các điều kiện tổ chức.

Đây cũng là dịp để các kỳ thủ cao tuổi giao lưu, thi đấu; qua đó duy trì phong trào cờ tướng, tạo không khí vui tươi đối với các hội viên nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi và chào mừng thành lập thành phố Bắc Ninh.