Hơn 30 giờ truy bắt kẻ trộm điện thoại tổng trị giá hàng trăm triệu đồng ở Hà Nội

Trước đó, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) tiếp nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản tại siêu thị Điện máy xanh (phố Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa). Công an phường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố khẩn trương truy xét đối tượng gây án.

Cơ quan Công an xác định Lê Mạnh Hiệp (sinh năm 2000, thường trú tại phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng) là đối tượng thực hiện vụ trộm.

Đến khoảng 11h ngày 7/11, lực lượng Công an đã tìm thấy Hiệp tại khu vực Bãi Cháy, TP Quảng Ninh.

Tại cơ quan Công an, Hiệp khai nhận hành vi trộm cắp lấy 11 điện thoại iPhone và Samsung vào ngày 6/11. Sau đó, đối tượng đến TP Quảng Ninh và bán 6 điện thoại tại một số cửa hàng để lấy tiền tiêu xài.

Lực lượng chức năng thu hồi đủ 11 điện thoại, trị giá khảo giá 338.080.000 đồng, cùng 139,8 triệu đồng tiền mặt.