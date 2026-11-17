Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và gần 100 nhà báo, phóng viên đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An lần thứ I với chủ đề “Sắc màu di sản” quy tụ 12 thành phố quốc tế, với hơn 30 cụm đèn lồng nghệ thuật và chương trình diễu hành qua các tuyến phố đi bộ.

Sự kiện do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Các thành phố quốc tế tham gia đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Lào và Singapore.

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho hay, việc tổ chức Lễ hội Đèn lồng quốc tế Hội An năm 2026 không chỉ hướng đến một sự kiện văn hóa, du lịch có sức hấp dẫn trong năm, mà còn là cơ sở thực tiễn để thành phố đánh giá khả năng tổ chức, hiệu quả lan tỏa và nghiên cứu định hướng phát triển lễ hội trở thành sự kiện định kỳ; góp phần xây dựng thương hiệu văn hóa đặc trưng của Hội An nói riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.

Một tiết mục nghệ thuật về đèn lồng Hội An được trình diễn tại buổi họp báo. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo đại diện Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, đây là một trong những hoạt động trọng điểm của Hội An trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian giai đoạn 2026 - 2027, gắn với cam kết khi tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Hơn 30 cụm đèn lồng với nhiều kiểu dáng, chất liệu và quy mô sẽ được sắp đặt tại Quảng trường Sông Hoài, Vườn tượng An Hội và một số không gian trong phố cổ.

Bên cạnh những tác phẩm gợi lại lịch sử thương cảng Hội An, các đoàn quốc tế mang đến những thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống của địa phương mình. Các cụm đèn sẽ được trưng bày đến hết Tết Nguyên tiêu năm 2027 để người dân và du khách tham quan.

Lễ khai mạc diễn ra lúc 19 giờ ngày 3/12 tại Quảng trường Sông Hoài, với nghi thức thắp sáng đèn lồng và các tiết mục tái hiện quá trình hình thành, phát triển và trao truyền nghề làm đèn lồng Hội An.

Tối 4/12, chương trình diễu hành “Minh Đăng Dạ Hành” sẽ đi qua các tuyến phố đi bộ với sự tham gia của nghệ nhân, nghệ sĩ, người dân, các đoàn quốc tế và du khách. Trong khuôn khổ lễ hội, triển lãm tại đình Hội An giới thiệu những dấu mốc của nghề làm đèn lồng qua các thế hệ.

Tại Quảng trường Sông Hoài, du khách có thể trực tiếp làm đèn cùng nghệ nhân và thưởng thức chương trình nghệ thuật “Sắc màu di sản”, kết hợp trình diễn dân gian và đương đại.

Lễ hội còn có cuộc thi ảnh “Ấn tượng đèn lồng Hội An” và chương trình sáng tác thực địa “Nhiếp ảnh và đèn lồng”. Cuộc thi thiết kế “Dệt ánh sáng” kết nối nghệ nhân, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp, thanh thiếu niên và cộng đồng sáng tạo để tìm hướng phát triển sản phẩm từ nghề truyền thống.

Thông qua các hoạt động giao lưu và trải nghiệm, lễ hội hướng đến mở rộng thị trường cho sản phẩm đèn lồng, hỗ trợ sinh kế của nghệ nhân địa phương và làm phong phú thêm trải nghiệm của du khách tại phố cổ.