Hơn 30 con gia súc chết nghi dịch bệnh

Trước đó, từ ngày 3 đến ngày 6-11, xã Hữu Kiệm ghi nhận 25 con trâu, bò bị chết tại 4 bản nghi dịch bệnh. Trong đó, bản Khe Nạp bị chết 21 con trâu (17 con trâu trưởng thành, 4 con nghé), bản Bảo Nam ghi nhận 3 con bò và bản Na Lượng có một con bò chết. Mới đây, ghi nhân thêm 3 con của người dân bản Khe Nạp và một con tại bản Phia Thắm. Tính đến ngày 8-11, con số này đã tăng lên 31 con.

Nhiều gia súc tại xã Hữu Kiệm chết nghi bị dịch bệnh.

Sau khi nghe báo cáo từ các bản, UBND xã Hữu Kiệm đã cử cán bộ vào tận nơi ghi nhận tình hình. Hầu hết trâu, bò chết đều xảy ra ở các hộ chăn thả trong rừng.

Theo phản ánh của người dân, buổi sáng, đàn trâu bò vẫn khỏe mạnh, không có triệu chứng bất thường. Đến chiều, khi vào khu vực khoanh nuôi để cho ăn, người dân phát hiện nhiều trâu bò có nhiều triệu chứng bất thường như sưng cổ, sủi bọt mép, khó thở, chướng bụng rồi chết. Khi mổ ra, phổi của trâu, bò bị đen. UBND xã Hữu Kiệm đã có báo cáo nhanh gửi Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An, đồng thời thực hiện lấy mẫu sinh phẩm gửi đi xét nghiệm, tìm nguyên nhân.

Hiện tại chính quyền địa phương đã tuyên truyền nhân dân tiêu hủy toàn bộ số gia súc bị chết, vệ sinh khử trùng chuồng trại và nuôi nhốt gia súc. Ngành thú y cũng đã cấp 200 lít hóa chất để xử lý dịch bệnh tại địa phương. Giao ban quản lý các bản, các hộ chăn nuôi giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến đàn gia súc trên địa bàn, đặc biệt chú trọng đàn gia súc tại bản Khe Nạp và các bản giáp ranh, kịp thời báo cáo UBND xã khi có diễn biến mới.

Địa phương cũng đề nghị Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh cử cán bộ chuyên môn xuống hỗ trợ kiểm tra, xét nghiệm làm rõ nguyên nhân, hướng dẫn việc phòng, chống dịch bệnh nhằm giảm thiểu thiệt hại về chăn nuôi cho người dân.

Cơ quan chuyên môn khuyến cáo, trong thời điểm giao mùa với thời tiết mưa nắng thất thường, bệnh tụ huyết trùng ở trâu, bò có nguy cơ phát sinh và lây lan nhanh. Để chủ động phòng bệnh, người chăn nuôi cần thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ cho đàn vật nuôi; đồng thời hạn chế chăn thả rông, tăng cường vệ sinh chuồng trại và thường xuyên theo dõi sức khỏe trâu, bò. Khi phát hiện vật nuôi có dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan thú y để kịp thời xử lý.