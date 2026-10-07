Hơn 30 Cảnh sát PCCC dập lửa đám cháy cửa hàng xe máy tại phường Bình Tân

Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ cùng ngày, cửa hàng xe máy trên đường Nguyễn Thị Tú bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.

Hiện trường vụ cháy

Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ bén lửa, đám cháy nhanh chóng lan rộng, phát ra nhiều tiếng nổ lớn khiến người dân xung quanh hoảng loạn di tản ra xa. Khói đen cuồn cuộn bao trùm cả dãy nhà trọ sát phía sau cửa hàng, khiến nhiều người thuê trọ phải đập cửa tháo chạy ra ngoài.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TPHCM cùng Công an phường Bình Tân huy động hơn 30 CBCS cùng nhiều phương tiện chuyên dụng có mặt tại hiện trường, triển khai dập lửa từ nhiều hướng.

Đám cháy được khống chế và dập tắt sau đó. Vụ cháy khiến nhiều phương tiện bên trong cửa hàng bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy cũng như thiệt hại về người, tài sản đang được Công an TPHCM điều tra, thống kê, làm rõ.